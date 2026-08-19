Si estás buscando renovar tu cocina sin gastar una fortuna, esta oferta de Walmart México puede ser una excelente oportunidad. La tienda tiene disponible un refrigerador Whirlpool de 13 pies cúbicos por $9,599.00, con un ahorro de más de 5 mil pesos frente a su precio habitual.

Este electrodoméstico combina un tamaño práctico con la capacidad necesaria para conservar los alimentos y bebidas del día a día, por lo que resulta una alternativa atractiva para familias que necesitan espacio de almacenamiento sin recurrir a modelos de grandes dimensiones.

¿Por qué vale la pena comprar el refrigerador Whirlpool de 13 pies cúbicos?

El refrigerador Whirlpool de 13 pies cúbicos está pensado para quienes buscan un equipo funcional para el hogar, con un diseño que puede adaptarse fácilmente a diferentes estilos de cocina.

Entre sus principales ventajas se encuentra su capacidad de almacenamiento, suficiente para organizar frutas, verduras, bebidas, alimentos preparados y otros productos de uso cotidiano. Su distribución interior permite aprovechar el espacio de manera práctica y mantener los alimentos ordenados.

Además, adquirir un refrigerador de una marca reconocida como Whirlpool puede ser una buena alternativa para quienes priorizan un electrodoméstico diseñado para acompañar las necesidades diarias del hogar.

Si estás interesado en aprovechar la promoción, lo recomendable es revisar la disponibilidad antes de realizar la compra, ya que el precio, inventario y condiciones de la oferta pueden cambiar sin previo aviso.