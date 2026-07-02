Cuatro presuntos integrantes de una facción de La Unión Tepito lidereada por “El Irving”, célula delictiva dedicada a la extorsión, robo, homicidio, tráfico de armas y narcomenudeo, fueron capturados mediante tres cateos en diversos inmuebles de la alcaldía Cuauhtémoc.

En dichas operaciones también se aseguraron 578 dosis de marihuana y cocaína, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

La Policía tuvo conocimiento de tres inmuebles ubicados en las colonias Guerrero y Buenavista donde al parecer se almacenaba y distribuía droga.

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Se aseguraron 548 dosis de cocaína, 30 de marihuana, dos bolsas con el mismo vegetal a granel, cuatro celulares y 20 cartuchos útiles. Foto: Especial.

A través de investigaciones y vigilancias fijas y móviles se obtuvieron datos de prueba suficientes para que un agente del Ministerio Público solicitara a un juez de control las órdenes de cateo para poder intervenir en los predios.

Luego de que el juzgador otorgó los mandamientos, las intervenciones se realizaron con apoyo de instancias del Gobierno federal, en dos domicilios ubicados en la calle Sol, en la colonia Guerrero, así como en un tercero en la calle Guerrero, de la colonia Buenavista.

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Allí de se detuvo a Greta Idahi “N”, a Ángela Viridiana “N”, a Juan José “N”, y Cristhian “N”; además se aseguraron 548 dosis de cocaína, 30 de marihuana, dos bolsas con el mismo vegetal a granel, cuatro celulares y 20 cartuchos útiles, informó la SSC.

Las dos mujeres y los dos varones fueron presentados ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación, mientras que los tres predios quedaron sellados y bajo resguardo policial.

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