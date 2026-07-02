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La alcaldía Cuauhtémoc ofreció a 87 personas en situación de calle atención médica, orientación, acompañamiento y el traslado voluntario a albergues.
En un comunicado, la demarcación explicó que estas acciones también fueron encaminadas para recuperar espacios públicos y atender las peticiones de los vecinos en la colonia Guerrero.
Indicó que durante esa jornada se recorrieron 46 puntos y se logró atender a 62 hombres y 25 mujeres. Además, en estos sitios se retiraron 52 toneladas de residuos y triques acumulados para recuperar las condiciones de limpieza.
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"Recorrimos la colonia Guerrero para acercarnos a personas en situación de vulnerabilidad con respeto, empatía y sentido humano. Seguimos trabajando para tender la mano, brindar acompañamiento y recordar que una ciudad verdaderamente humana es aquella que no deja a nadie en el olvido", señaló la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.
La edil estuvo acompañada por integrantes de su gabinete, así como por personal de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SIBISO), del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (IAPP), de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Policía Turística, Protección Civil, Servicios Médicos de la alcaldía y elementos de la Policía Auxiliar Sector 64 Orión
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vr/cr
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