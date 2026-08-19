El Día del Abuelo está cada vez más cerca y, para quienes planean festejar a los adultos mayores de la familia con una comida fuera de casa, la credencial del INAPAM puede convertirse en una aliada para gastar menos.

En distintos municipios del Estado de México hay restaurantes que ofrecen descuentos a las personas adultas mayores que presentan su tarjeta vigente.

Para apoyar la economía de este sector, el INAPAM cuenta con un directorio comercial de beneficios mediante el cual ofrece descuentos permanentes que van del 5% al 20%. Foto: Imagen creada con IA.

La celebración se realiza cada 28 de agosto en México y suele ser una fecha para reunirse con los abuelos, visitarlos en casa o invitarlos a comer; por lo que este año, el viernes puede ser una oportunidad para aprovechar los beneficios disponibles y organizar el festejo sin que el consumo represente el mismo gasto.

¿Qué restaurantes del Edomex tienen descuento del INAPAM?

El Directorio Oficial de Beneficios en Alimentación del INAPAM, publicado por el Gobierno de México, contempla establecimientos que ofrecen tarifas preferenciales a las personas adultas mayores que cuentan con una credencial vigente.

Entre las opciones registradas en el Estado de México aparecen restaurantes, taquerías, pizzerías y establecimientos de comida ubicados en diferentes municipios.

En Amecameca, una de las alternativas es el Restaurante La Malinche, localizado en Melchor Ocampo número 13, colonia Prolongación Coronel Silvestre y Rosario. Ahí, los adultos mayores pueden obtener 10% de descuento.

[Publicidad]

En Coacalco de Berriozábal se encuentra Comida Los Morales, en Cardenales LT 35, MZ 15, local 3, Parque Residencial, establecimiento que ofrece 5% de descuento. En el mismo municipio está Rústico, ubicado en Cardenales número 3, colonia Parque Residencial, donde el beneficio alcanza 10%.

Tarifas preferenciales en restaurantes, vestido y hogar para celebrar a las personas adultas mayores en la Ciudad de México. Foto: Imagen creada con IA

La lista también contempla establecimientos en Coyotepec. En esta zona, la Pizzería Jovis, localizada en avenida Hidalgo Sur número 12, Barrio Chautonco, aplica 3% de descuento en el pedido total.

Para quienes prefieren pollo rostizado, otra opción es Rosticería Mike Pollo, ubicada en avenida Francisco Villa sin número, colonia Centro, donde se contempla 5% de descuento en el consumo total.

[Publicidad]

Y si el plan es comer tacos, Tacos Memos, en avenida Mariano Pantaleón sin número, colonia Centro, ofrece 5% de descuento a quienes presenten su credencial.

Lee también: Descuentos del INAPAM por el Día del Abuelo; conoce los negocios que ofrecen promociones a adultos mayores

¿Dónde comer con descuento del INAPAM en Cuautitlán y Cuautitlán Izcalli?

En Cuautitlán, el Alebrije Restaurante, ubicado en avenida Fresnos número 7, colonia Centro, aparece entre los establecimientos que brindan este beneficio. Los adultos mayores pueden obtener 10% de descuento.

[Publicidad]

Mientras tanto, en Cuautitlán Izcalli, el Restaurante El Fogón de Izcalli, localizado en avenida Valle de México número 69, colonia Umbría, ofrece 10% de descuento al presentar la tarjeta del adulto mayor.

¿Qué restaurantes tienen descuento del INAPAM en otros municipios del Edomex?

El beneficio también está disponible en otros puntos del Estado de México. En El Oro, el Restaurante Los Girasola, ubicado en avenida Ferrocarril número 1, colonia Centro, ofrece 10% de descuento.

En Ixtapan de la Sal, Restaurant Pepes Pizza, localizado en Aldama y Juárez número 21, colonia Centro, contempla uno de los porcentajes más altos de esta relación: 20% de descuento sobre el consumo total.

[Publicidad]

Para quienes se encuentren en Jilotepec, una alternativa es Restaurant Bar El Tapanco, situado en carretera kilómetro 5, colonia Las Manzanas. El establecimiento ofrece 10% de descuento en el consumo total.

En Jilotzingo, el Restaurante La Herradura, ubicado en Luis Donaldo Colosio número 2, colonia Centro, contempla 20% de descuento para adultos mayores.

La oferta continúa en Naucalpan de Juárez, donde se encuentran tres establecimientos incluidos en el directorio. Big Day Restaurante, localizado en avenida Adolfo López Mateos sin número, colonia Bosque de los Remedios, ofrece 10% de descuento.

[Publicidad]

También está Bar Mar de Agaves, ubicado en la colonia De la Paz, número 15, local 115, colonia Boulevares, donde el beneficio es de 12%.

En el Restaurante Begoña, localizado en avenida Gustavo Baz número 128, colonia Hacienda de Echegaray, los abuelos pueden acceder a 8% de descuento.

Lee también: Obtén tu tarjeta INAPAM; conoce requisitos, módulos y cómo usar los beneficios en el Día del Abuelo

[Publicidad]

¿Dónde celebrar el Día del Abuelo en Tepotzotlán y Tlalnepantla?

En Tepotzotlán, los adultos mayores pueden acudir al Restaurante Rancho, ubicado en Plaza Virreyna número 6, donde se contempla 5% de descuento.

En Tlalnepantla, otra de las opciones es El Bife del Padrino, localizado en Gustavo Baz número 6, colonia Xocoyahualco, con un beneficio de 10%.

En el mismo municipio se encuentra El Pibe Valle Dorado, ubicado en Bulevar de los Continentes 84, Valle Dorado, que ofrece 10% de descuento.

La relación también incluye a Restaurante Bar Lino SA de CV, localizado en calle Porfirio Díaz número 32, Tlalnepantla Centro, donde los adultos mayores pueden obtener 5% de descuento.

También te interesará:

¿Dónde y cómo ver la 'Luna de Sangre' en México?; horarios y recomendaciones para el eclipse lunar

Descuentos del INAPAM por el Día del Abuelo; conoce los negocios que ofrecen promociones a adultos mayores

Binance: la computación cuántica no amenaza al mundo cripto hoy, pero la industria ya se prepara

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv