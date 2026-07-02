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Diputados locales celebraron la aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados.
La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso capitalino, Cecilia Vadillo, precisó que hoy es un día histórico para la Ciudad y que el movimiento feminista está de fiesta. Subrayó que la consulta a esta Ley mostró cómo la voz del pueblo sí puede y debe ser escuchada.
“El Sistema de Cuidados significa esperanza, significa oportunidades, significa tiempo libre, significa descanso, significa justicia social, significa voltear a ver a quien ha sido invisible, significa reconocer que hoy el 30% de la economía de la ciudad la sostienen las personas cuidadoras, que en un 90% no reciben una remuneración”.
Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena, presumió que metieron un "golazo" a favor de las mujeres cuidadoras, pues la Ciudad de México se convierte en la primera metrópoli latinoamericana en contar con una Ley del Sistema de Cuidados. “Desde acá, yo les quiero decir a nuestras abuelas, a nuestras madres, que se está haciendo justicia social. Por primera vez en la historia de la ciudad, estamos haciéndoles justicia social a una labor que hemos hecho por toda la vida. Pero, además, que lo hacemos con tanto amor y con tanta entrega, que es cuidar”.
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El panista Andrés Atayde destacó que en la aprobación de esta ley hubo apertura para escuchar a quienes no forman parte de la mayoría, y que el principal reto consiste en su implementación. “No es cosa menor, hubo diálogo entre fuerzas políticas, gobierno, organizaciones, especialistas y colectivos, y eso permitió, entre todas y todos, construir una mejor ley. No una ley ideal, pero sí una mejor ley que la original”.
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Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, quien desde la pasada legislatura impulsó una iniciativa en la materia, precisó que con esta promulgación la capital del país se pone a la vanguardia en el reconocimiento al derecho al cuidado, pero dejó claro que la tarea para la construcción del Sistema de Cuidados apenas empieza. “Y estos son de los lugares que parten de los cimientos de este Sistema, como las Utopías, que son importantes, pero hay que seguir avanzando en la visión transversal que tiene la ley”.
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Ernesto Villareal, del PT, coincidió en que esta promulgación ratifica la condición de una ciudad de vanguardia y progresista. “La promulgación de esta ley representa un paso histórico para nuestra ciudad, durante muchos años un trabajo de cuidados fue invisible, recayó principalmente en las mujeres y se asumió como una responsabilidad privada, cuando en realidad es una responsabilidad que se comparte entre las familias, entre la comunidad y el Estado”.
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Cabe destacar, que no asistió a esta promulgación el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, el legislador del PVEM Jesús Sesma.
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vr/cr
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