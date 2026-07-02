Metrópoli | 02-07-26 | 13:00 | Actualizada | 02-07-26 | 13:03 |

Un total de 723 conductores han sido llevados al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, conocido como "El Torito", por haber superado el límite permitido de ingesta de alcohol, y 715 vehículos han sido llevados a un depósito vehicular, entre el 11 de junio y el primero de julio, informó la ().

Como parte del Programa Conduce Sin Alcohol "", la SSC ha realizado 198 mil 322 pruebas AlcoStop (ambiente al interior del vehículo) y 2 mil 230 pruebas de alcoholemia (aire espirado).

Además, se han realizado 8 mil 999 pruebas amistosas y recomendaciones para evitar conducir si se consumió alcohol en los Festivales Futboleros, el del Zócalo, el perímetro de la Última Milla en el Estadio de la Ciudad de México y los puntos de Park and Ride.

mahc/LL

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