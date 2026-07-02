Metrópoli | 02-07-26 | 14:48 |

Nezahualcóyotl, Méx.- Un de aproximadamente cinco metros de diámetro y dos metros de profundidad, se abrió en la , como consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días.

El hundimiento se localiza en la calle 10, entre y calle Chalco, donde las autoridades acordonaron la zona y suspendieron el tránsito para evitar riesgos a peatones, así como automovilistas.

Personal del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado de Nezahualcóyotl comenzó la revisión del punto afectado para identificar el origen del colapso y reparar la infraestructura dañada.

Las labores incluyen la inspección del subsuelo, el retiro del material afectado y la rehabilitación de la vialidad. Foto: Especial
Las labores incluyen la inspección del subsuelo, el retiro del material afectado y la rehabilitación de la vialidad. Foto: Especial

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Las labores incluyen la inspección del subsuelo, el retiro del material afectado y la rehabilitación de la vialidad.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a vehículos.

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Los trabajos continuarán hasta restablecer las condiciones de seguridad en la zona. Mientras tanto, el paso permanecerá restringido y la circulación se desviará hacia calles alternas.

vr/cr

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