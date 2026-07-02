Nezahualcóyotl, Méx.- Un socavón de aproximadamente cinco metros de diámetro y dos metros de profundidad, se abrió en la colonia Maravillas, como consecuencia de las lluvias registradas en los últimos días.

El hundimiento se localiza en la calle 10, entre avenida Chimalhuacán y calle Chalco, donde las autoridades acordonaron la zona y suspendieron el tránsito para evitar riesgos a peatones, así como automovilistas.

Personal del Organismo de Agua Potable y Alcantarillado de Nezahualcóyotl comenzó la revisión del punto afectado para identificar el origen del colapso y reparar la infraestructura dañada.

Las labores incluyen la inspección del subsuelo, el retiro del material afectado y la rehabilitación de la vialidad. Foto: Especial

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Las labores incluyen la inspección del subsuelo, el retiro del material afectado y la rehabilitación de la vialidad.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni daños a vehículos.

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Los trabajos continuarán hasta restablecer las condiciones de seguridad en la zona. Mientras tanto, el paso permanecerá restringido y la circulación se desviará hacia calles alternas.

vr/cr