Coacalco, Méx.— La lluvia que cayó la tarde de ayer dejó afectaciones viales en los municipios de Coacalco, Tultitlán y Tultepec.

En Coacalco se registraron congestionamientos de vehículos que transitan sobre el Boulevard Zarzaparillas y en la avenida Mexiquense, debido a que el líquido pluvial rebasó el nivel de la banqueta y provocó que los automóviles circularan en sentido contrario.

En el cruce de las avenidas 10 de junio y San Pablito, en Tultitlán, la lluvia colapsó la red hidráulica municipal, lo que derivó en anegaciones que impiden el flujo vehicular.

También en la unidad CTM y en Teyahualco, las calles presentaron encharcamientos; personal del organismo de agua trabajó en el desazolve.

En Atizapán de Zaragoza, autoridades municipales atendieron el desprendimiento de fragmentos rocosos registrado en un talud ubicado sobre Boulevard Bellavista, con dirección al pueblo de Calacoaya, luego de las lluvias de los últimos días.

De forma preventiva permanece cerrado el carril derecho de Boulevard Bellavista con dirección al pueblo de Calacoaya. En tanto, el carril izquierdo operó para la circulación en ambos sentidos.

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