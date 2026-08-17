Tras el desbordamiento del comercio ambulante en la Alameda Central y el replanteamiento de la estrategia para reordenarlo, el subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública de la capital, Adolfo Llubere Sevilla, explicó que se reducirá el número de puestos permitidos y los que acepten tendrán que cumplir con las regulaciones en materia sanitaria y protección civil.

“En este primer momento son cerca de 70. Es un 70-90. Es lo que puede soportar la Alameda”, detalló el funcionario, quien dijo que varios vendedores rechazan la reducción de espacios para la venta que propuso el gobierno.

Sin embargo, expuso que están en pláticas con los líderes para que convivan la venta y el disfrute de las personas al espacio público.

“Aquí [en la Alameda] no son cocinas populares, no vamos a permitir que pongan mesas y sillas, para eso son los locales establecidos, es un parque urbano. Lo deben entender los comerciantes, es que se deben de regular”, explicó el funcionario en entrevista para EL UNIVERSAL.

Ante el bloqueo de los ambulantes sobre Eje Central y Avenida Juárez por la mañana del domingo, Llubere Sevilla comentó que algunos comerciantes sí aceptaron la reducción que planteó el Gobierno, a quienes sí se les dejó ingresar al interior del parque.

En un recorrido realizado por este diario, se observó una menor cantidad de puestos —en comparación con anteriores fines de semana— en pasillos y zonas donde hay fuentes en la Alameda Central. Muchos de los comerciantes inconformes se colocaron, en protesta, en el arroyo vehicular de Avenida Juárez.

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Habrá sanciones

El subsecretario aseguró que aplicarán la norma correspondiente en caso de que los comerciantes no respeten estos lineamientos, por lo que serán retirados y remitidos ante el juez cívico.

“Pero si hay violencia contra nosotros, contra cualquier servidor público, serán acciones del Ministerio Público porque no vamos a permitir que agredan, que nos avienten aceite o chile (...) Entonces es parte de los derechos que se tienen que conciliar, el derecho al disfrute del espacio público, el derecho al trabajo, el derecho a la vía pública y el derecho a la Ciudad”, afirmó el subsecretario.

Llubere Sevilla refirió que también hay un problema entre comerciantes y colectivas feministas; sin embargo, enfatizó que no van a permitir que haya violencia entre ambas las partes. “Ninguna es dueña del espacio público. El espacio público es de todos y quien lo regula es el Gobierno de la Ciudad”, aseguró.

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También comentó que saben de 12 líderes o grupos que controlan a comerciantes, pero que se separan para crear nuevos grupos y pedir espacios en la Alameda Central, como, dijo, son algunos vendedores de la Plaza de la Solidaridad.

Este domingo, EL UNIVERSAL publicó que se apagó el brillo de la Alameda Central desde su rehabilitación en 2012, pues tiene un desbordamiento del ambulantaje y daños en bancas, kiosco, pisos y monumentos históricos, como el Hemiciclo a Juárez, que está envallado.

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