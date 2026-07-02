Dirigentes del PAN presentaron una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX contra funcionarios del Gobierno capitalino por su presunta responsabilidad en la muerte de cuatro aficionados en Paseo de la Reforma durante los festejos por el triunfo de México ante Ecuador.

En la querella se establece que el Gobierno de la Ciudad de México convocó a los capitalinos, no solamente a ver los partidos desde las pantallas instaladas en todo el Paseo de la Reforma, sino que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, lanzó junto con su gabinete toda una serie de actividades y prometieron que todo iba a ser seguro.

Pero la realidad fue otra, comentó el diputado federal Daniel Chimal García, quien pidió a la 4T asumir el costo de no poder contener a tanta gente y aceptar que fallaron en los protocolos de Protección Civil.

Dirigentes del PAN presentaron una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la CDMX. Foto: Especial

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“Nos dijeron que esas actividades iban a ser seguras, pero hay cuatro fallecidos por asfixia y vemos en las imágenes que, evidentemente, no se hizo ningún protocolo de seguridad”, comentó.

Héctor Barrera, secretario general del PAN CDMX, indicó que hubo gente desmayada y con miedo en esos momentos de tensión. “No había policías auxiliando, no pudo la policía con tanto aforo, hoy quieren tapar el sol con un dedo y decirnos que van a reforzar la atención para el domingo, eso debieron haberlo hecho cuando planearon todo este mundial en las calles”.

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Priscila Vera, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, exigió a la Fiscalía capitalina una investigación sólida y que verdaderamente alguien se haga responsable por la muerte de cuatro ciudadanos que confiaron en el Gobierno en la Ciudad.

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El diputado Héctor Barrera Marmolejo, secretario de la Comisión de Seguridad Ciudadana, destacó que la policía no auxilió a los aficionados. Foto: Especial

“Acudieron a las actividades para las que fueron convocados y hoy no están con nosotros por la negligencia de las autoridades; ahora la jefa de gobierno, Clara Brugada se burla y dice que ya habrá seguridad, esto no se repone con simples disculpas mediáticas, sino con acciones sólidas de seguridad”, comentó.

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La denuncia señala a la jefa de Gobierno, Clara Brugada; al secretario de Gobierno, César Cravioto; al titular de la policía capitalina, Pablo Vázquez; a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa; y a los secretarios de Cultura y Obras, Ana Francis López y Raúl Basulto, respectivamente.

Los panistas argumentaron que la organización de eventos masivos genera obligaciones específicas en materia de protección civil, seguridad ciudadana, control de aforos, rutas de evacuación, atención médica, prevención de riesgos y coordinación interinstitucional.

Personal de ERUM atiende a dos personas lesionadas por aplastamiento en la calle Lancaster en esquina con el Paseo de la Reforma. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

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Morena lamenta denuncia

Al respecto, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechazó enérgicamente la actitud del PAN que, en lugar de esperar los resultados de las investigaciones ya anunciadas por la Jefa de Gobierno y actualmente en curso, optó por presentar una denuncia penal apresurada, “cargada de afirmaciones sin sustento y motivada, a todas luces, por el cálculo político”.

Recordaron que desde el mismo 1 de julio la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó públicamente que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió de inmediato las carpetas de investigación correspondientes para esclarecer cada uno de los cuatro casos y deslindar responsabilidades. “Eso no es ocultamiento. Eso es institucionalidad”.

Asimismo, resaltaron que el operativo existió, fue masivo y salvó vidas. “La propia jefa de Gobierno lo dijo con claridad: sin ese operativo, la situación hubiera sido mayor. Eso no es una disculpa mediática. Eso es un balance responsable de una noche sin precedentes en la historia urbana de México”.

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vr/cr