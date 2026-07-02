La jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la promulgación de la Ley de Cuidados en la Ciudad de México, con la que afirmó, se abre una ruta “para desfeminizar, desmercantilizar y desfamiliarizar” el trabajo de los cuidados, históricamente delegados a las mujeres.

“Cuidar es indispensable para el conjunto de la sociedad y es responsabilidad de todas y todos, no sólo de las mujeres, no sólo de las familias, no sólo del mercado y no sólo del gobierno. Recientemente, nos convertimos en la primera ciudad del mundo en establecer en su Constitución, el horizonte de erradicar la división sexual del trabajo. Iniciamos así, un nuevo constitucionalismo feminista”, dijo.

Tras agradecer a las y los diputados que aprobaron esta ley en el Congreso de la CDMX, así como a las más de 6 mil personas e instituciones que participaron en el proceso consultivo, la mandataria capitalina advirtió que detrás de cada mujer que no pudo estudiar, abandonó un empleo o renunció a sus sueños, hay una “sobrecarga injusta de cuidados y una deuda social”.

La mandataria capitalina afirmó que esta ley reconoce tres dimensiones de un nuevo derecho humano. Foto: Especial

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“Hoy decimos (que) no hay trabajo de mujeres ni trabajo de hombres, el trabajo doméstico es responsabilidad de todas y de todos”, dijo.

Desde la Utopía Mixiuhca, la mandataria capitalina afirmó que esta ley reconoce tres dimensiones de un nuevo derecho humano: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

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Además, afirmó que esta ley establece un nuevo mandato de gobierno, con la obligación de construir nueva infraestructura de cuidados y ampliar progresivamente los servicios públicos.

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“Esta obligación de construir infraestructura es indeclinable y transexenal, hasta lograr la plena universalidad del Sistema de Cuidados”, precisó.

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Asimismo, afirmó que esta ley es una ruta para empezar a saldar la deuda histórica que existe con las mujeres.

vr/cr