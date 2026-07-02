Metrópoli | 02-07-26 | 15:28 | Actualizada | 02-07-26 | 16:34 |

La jefa de Gobierno, , encabezó la promulgación de la Ley de Cuidados en la Ciudad de México, con la que afirmó, se abre una ruta “para desfeminizar, desmercantilizar y desfamiliarizar” el trabajo de los cuidados, históricamente delegados a las .

“Cuidar es indispensable para el conjunto de la sociedad y es responsabilidad de todas y todos, no sólo de las mujeres, no sólo de las familias, no sólo del mercado y no sólo del gobierno. Recientemente, nos convertimos en la primera ciudad del mundo en establecer en su , el horizonte de erradicar la división sexual del trabajo. Iniciamos así, un nuevo constitucionalismo feminista”, dijo.

Tras agradecer a las y los diputados que aprobaron esta ley en el Congreso de la CDMX, así como a las más de 6 mil personas e instituciones que participaron en el proceso consultivo, la mandataria capitalina advirtió que detrás de cada mujer que no pudo estudiar, abandonó un empleo o renunció a sus sueños, hay una “sobrecarga injusta de cuidados y una deuda social”.

La mandataria capitalina afirmó que esta ley reconoce tres dimensiones de un nuevo derecho humano. Foto: Especial
La mandataria capitalina afirmó que esta ley reconoce tres dimensiones de un nuevo derecho humano. Foto: Especial

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“Hoy decimos (que) no hay trabajo de mujeres ni trabajo de hombres, el trabajo doméstico es responsabilidad de todas y de todos”, dijo.

Desde la Utopía Mixiuhca, la mandataria capitalina afirmó que esta ley reconoce tres dimensiones de un nuevo derecho humano: el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado.

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Además, afirmó que esta ley establece un nuevo mandato de gobierno, con la obligación de construir nueva infraestructura de cuidados y ampliar progresivamente los servicios públicos.

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“Esta obligación de construir infraestructura es indeclinable y transexenal, hasta lograr la plena universalidad del Sistema de Cuidados”, precisó.

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Asimismo, afirmó que esta ley es una ruta para empezar a saldar la deuda histórica que existe con las mujeres.

vr/cr

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