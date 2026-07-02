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Personal de la alcaldía Benito Juárez acudió al predio ubicado en Aragón 120, colonia Álamos, donde la noche de ayer se registró un derrumbe.
En el lugar participaron elementos de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quienes realizaron la evaluación correspondiente para salvaguardar la seguridad de las personas y delimitar la zona.
Asimismo, la Dirección General de Servicios Urbanos realizó trabajos de apuntalamiento en el inmueble afectado como medida preventiva para reducir riesgos.
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La alcaldía precisó que la Secretaría de Vivienda y las instancias competentes del Gobierno capitalino serán las encargadas de determinar las acciones que se seguirán respecto al predio.
El alcalde Luis Mendoza reiteró que la seguridad de las y los vecinos es una prioridad, por lo que continuará brindando el acompañamiento y la atención necesaria, en coordinación con las autoridades competentes.
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