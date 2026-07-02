Metrópoli | 02-07-26 | 17:57 | Actualizada | 02-07-26 | 18:57 |

Alexis, estudiante de ingeniería en el Instituto Politécnico Nacional (), logró recuperar su cartera, con credenciales y tarjetas bancarias, gracias a una usuaria que encontró el objeto y lo entregó al director general del Metro, Adrián Rubalcava, en la de la Línea 2.

De acuerdo con el Metro, el incidente ocurrió el martes pasado, al término del partido entre México y Ecuador, durante el operativo especial de transportación en Tasqueña. De forma inmediata, publicó en redes sociales que el Metro estaba buscando a Alexis para entregarle sus pertenencias.

Por ello, Alexis ayer fue avisado por sus amigos que podía recuperar su cartera extraviada y se comunicó a los teléfonos de Atención al Usuario.

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Finalmente, este jueves, en la estación Juárez de la Línea 3, la titular del área, Rosario Granados Pineda, hizo entrega de la cartera al joven del IPN.

Alexis destacó que su credencial de estudiante del IPN era el artículo que más le urgía recuperar para realizar diversos trámites escolares, por lo que agradeció a la usuaria que encontró su cartera y al titular del Metro por la difusión en redes sociales.

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vr/cr

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