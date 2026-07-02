Metrópoli | 02-07-26 | 19:19 |

Un hombre de 47 años que presuntamente se desempeñaba como cuidador de vehículos fue a balazos la tarde de este jueves en calles de la colonia Tlatilco, en la .

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Tlatilco, a la altura de la calle Albahaca, donde vecinos reportaron haber escuchado al menos dos detonaciones de arma de fuego. Al salir, encontraron a un hombre tendido sobre la cinta asfáltica con una lesión en la cabeza y solicitaron apoyo a los servicios de emergencia.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana () acudieron al sitio como primeros respondientes y resguardaron la escena mientras arribaban paramédicos de la Cruz Roja.

Tras valorar a la víctima, el personal médico confirmó que ya no contaba con signos vitales debido a una herida provocada por proyectil de arma de fuego en el cráneo.

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De acuerdo con los primeros testimonios recabados en el lugar, los presuntos responsables fueron dos hombres que, tras cometer la agresión, escaparon a bordo de una motocicleta. Hasta el momento no se cuenta con características que permitan su identificación.

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La zona fue acordonada por policías capitalinos, quienes dieron aviso al Ministerio Público para el inicio de las investigaciones correspondientes. Posteriormente, personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena y el levantamiento de indicios.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona para ubicar a los responsables.

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jecg

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