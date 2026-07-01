Un juez de control impuso prisión preventiva oficiosa a cuatro hombres detenidos con posesión ilícita de diésel en la alcaldía Azcapotzalco, por elementos del Gabinete de Seguridad federal y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC).

En audiencia inicial, el juzgador también vinculó a proceso a José “N”, Gerardo “N”, Gregorio “N” y Luis “N”, por el delito de posesión ilícita de petrolífero, con la datos de prueba aportados por el Ministerio Público Federal, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la FGR, los ahora procesados fueron detenidos en flagrancia en calles de la alcaldía Azcapotzalco, cuando valiéndose de una manguera proveniente de un tractocamión y dos contenedores de 33 mil 500 litros cada uno, llenaban un bidón.

Dan prisión preventiva a cuatro detenidos en Azcapotzalco por huachicol. Foto: Especial

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En el lugar, los agentes federales y de la capital del país localizaron seis bidones más de plástico transparente de 50 litros, y uno de 30 litros con líquido traslúcido que resultó ser petrolífero diésel automotriz, por lo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal.

Por esos hechos, la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, recibió la puesta a disposición de los detenidos, recabó los elementos de prueba suficientes y en audiencia inicial formuló imputación y solicitó el auto de vinculación a proceso, mismo que fue otorgado por el delito referido y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, indicó la FGR.

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Dan prisión preventiva a cuatro detenidos en Azcapotzalco por huachicol. Foto: Especial

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