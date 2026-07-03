Los trabajos para la instalación de más pantallas sobre el Paseo de la Reforma, entre la glorieta de la Diana Cazadora y la Estela de Luz, para ver el encuentro entre las selecciones de México e Inglaterra, comenzaron este viernes.

Dos estructuras que albergarán pantallas ya fueron instaladas sobre el camellón que divide los sentidos de la avenida.

Una está colocada a la altura del cruce con la calle Burdeos y la segunda a la altura de la calle Toledo, en la colonia Juárez, frente a las oficinas del IMSS.

Los trabajos para la instalación de más pantallas sobre el Paseo de la Reforma comenzaron este viernes. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

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Esta tarde, la jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada Molina informó que para el encuentro del próximo domingo se instalarán 6 pantallas más en Paseo de la Reforma, ampliando el espacio para poder ver el partido de la Copa Mundial de Fútbol desde la Estela de Luz hasta avenida Hidalgo.

En la Glorieta de la Diana también se observaron trabajadores sobre dos estructuras para la colocación de pantallas, más dos que ya estaban habilitadas en la rotonda.

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Dos estructuras que albergarán pantallas ya fueron instaladas sobre el camellón. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Las pantallas que se instalaron este viernes limitaban la circulación de un carril en cada uno de los sentidos de Reforma.

En un recorrido por la zona de avenida Hidalgo no se aparecieron trabajos para colocar nuevas pantallas.