La ciberseguridad es clave en el ecosistema digital y ChatGPT lo sabe muy bien, por eso ha implementado una herramienta capaz de defender tu cuenta de fisgones e intrusos que quieran apoderarse de ella.

Esta función lleva por nombre “Seguridad avanzada de la cuenta” y es completamente gratuita. Sin embargo, no es compatible con todos los usuarios. Por eso, en Tech Bit te explicamos cómo funciona, qué ofrece y quienes pueden habilitarla.

Puedes habilitar "Seguridad activada de la cuenta" de tu ChatGPT desde cualquier dispositivo. Foto: Pexels

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¿Cómo funciona “Seguridad avanzada de la cuenta” de ChatGPT?

Aunque el asistente virtual de OpenAI cuenta con varias funciones de seguridad como claves de acceso, verificación en dos pasos y autenticación multifactor, ha decidido añadir la de Seguridad avanzada de la cuenta a su sistema.

De acuerdo con el portal oficial de ChatGPT, esta configuración de ciberseguridad es voluntaria, y va dirigida principalmente a investigadores, estudiantes, periodistas y más usuarios que tengan una mayor susceptibilidad de sufrir ciberataques como el phishing.

Un dato relevante sobre esta nueva herramienta es que al habilitarse, desactiva automáticamente otros sistemas de seguridad que puedas tener en tu cuenta, como contraseñas. Y, en general, esto es lo que ofrece:

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Reforzamiento para iniciar sesión sin necesidad de una contraseña que cualquiera puede extraer.

Permite recuperar tu cuenta con métodos más seguros que un correo o un mensaje SMS, como llaves de acceso de respaldo y claves de recuperación.

Reduce el tiempo en que tu sesión permanece activa, a fin de evitar que otros usuarios fisgoneen tu cuenta y tus conversaciones con el asistente.

Alertamiento cuando tu cuenta es abierta en un dispositivo nuevo, así identificarás si se trata de un intento de hackeo.

Evita que tus conversaciones con el chatbot sean enviadas a la compañía para que los modelos de IA no entrenen con ella y tu información no sea conocida por OpenAI.

Seguridad avanzada de la cuenta de ChatGPT inhabilita las contraseñas que tienes inscritas para acceder al programa. Foto: Pexels

¿Quiénes pueden usar “Seguridad avanzada de la cuenta" de ChatGPT?

Tal como lo indica ChatGPT en su sitio oficial, la función Seguridad avanzada de la cuenta no se encuentra disponible para los usuarios de Enterprise, cuentas gestionadas por OpenAI y otras empresas, además de perfiles que no estén equipados con llaves de acceso digitales o de seguridad física como Passkeys o FIDO.

¡Atención! Si la opción “Seguridad avanzada de la cuenta" no aparece en tu perfil, entonces no está disponible para tu cuenta.

¿Cómo activar Seguridad avanzada de la cuenta?

Entra a ChatGPT y da clic en tu foto de perfil.

y da clic en tu foto de perfil. Selecciona “Configuración” y luego oprime “Seguridad”.

Lee detenidamente la descripción sobre la función y oprime “Inscribirse”.

Añade al menos dos métodos de inicio de sesión seguros, incluyendo uno que funcione en todos los dispositivos donde tengas activa tu cuenta.

Guarda tus claves de recuperación y enseguida la cuenta se cerrará.

Por último, inicia sesión con una de tus claves de acceso.

De igual forma, puedes desactivar “Seguridad avanzada de la cuenta" cuando lo decidas. Solo debes hacer lo siguiente:

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Ve a "Configuración" y selecciona “Seguridad”.

Pulsa en “Seguridad avanzada de la cuenta" y da clic en “Deshabilitar”.

Y para concluir, sigue las últimas indicaciones de desactivación.

Al momento de desactivarla, tu cuenta volverá a la configuración estándar de inicio de sesión y recuperación, por lo que podrás utilizar nuevamente tu contraseña.

Puedes desactivar Seguridad avanzada de la cuenta de tu ChatGPT cuando decidas. Foto: Unsplash / ChatGPT

Como ves, esta función flexible, gratuita y de fácil activación puede cuidar tu privacidad de ChatGPT de fisgones, amenazas digitales y cualquier otro riesgo. ¿Ya la activaste?

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