El príncipe Harry (Enrique), hijo menor del rey Carlos III, viajará a Londres la próxima semana sin su esposa, Meghan Markle, ni sus dos hijos, informó a la AFP una fuente cercana al duque de Sussex.

El desplazamiento había sido anunciado inicialmente como la primera visita de la familia al Reino Unido en cuatro años.

Sin embargo, la fuente señaló que Meghan, así como sus hijos Archie y Lilibet, no acompañarán al príncipe en la etapa londinense del viaje.

No se dieron explicaciones sobre este cambio de planes. La misma fuente añadió que el resto de la agenda del duque de Sussex fuera de Londres sigue aún en evaluación.

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