Desde la semana pasada, algunos celulares comenzaron a recibir la versión Android 17, que ha aparecido con nuevas funciones y herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios.

Se espera que todos los dispositivos compatibles con este sistema operativo reciban la actualización antes de que concluya 2026. Aunque, por el momento, sólo ha llegado a 20 y en Techbit te decimos cuáles son.

¿Qué celulares ya pueden actualizarse a Android 17?

Android 17 llega con mejoras en multitarea, privacidad y personalización. Entre las principales novedades destacan las burbujas flotantes para usar cualquier app en segundo plano, reacciones en tiempo real con la cámara frontal, soporte para fotografías RAW14 y un sistema que limita el uso excesivo de RAM para mejorar rendimiento y batería.

También incorpora permisos de ubicación temporales, nuevas funciones antirrobo en Find Hub, un selector avanzado de colores para personalizar la interfaz y un modo de juego optimizado para dispositivos plegables.

A la fecha, los únicos modelos que ya pueden actualizarse a Android 17 son los de Google Pixel, entre ellos:

Pixel 6

Pixel 6a

Pixel 6 Pro

Pixel 7

Pixel 7a

Pixel 7 Pro

Pixel 8

Pixel 8a

Pixel 8 Pro

Pixel 9

Pixel 9a

Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 10

Pixel 10 Pro

Pixel 10a Pro XL

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel Tablet

Mientras que otros dispositivos como los de las series S26 y S25 de Samsung, Redmi Note de Xiaomi y HONOR Magic de HONOR aún se encuentran en la fase Beta de la actualización. Sin embargo, se espera que en el transcurso de año la reciban oficialmente.

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Revisa periódicamente si tu celular está listo para actualizarse con Android 17. Foto: Unsplash

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¿Cómo actualizar tu celular con Android 17?

Si tu celular se encuentra en la lista, sigue estos pasos para actualizarlo con Android 17:

Ve a "Ajustes" e ingresa en “Acerca del teléfono”.

Oprime “Actualización de sistema” o “Actualización de software”.

Finalmente presiona “Descargar”.

Aunque si te urge probar las novedades, existe la posibilidad de suscribirte al programa Beta del sistema operativo con los siguientes pasos:

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Ingresa al Programa Android Beta e inicia sesión con tu cuenta de Google.

Después busca tu dispositivo en la lista de celulares compatibles y regístralo.

Te llegará una notificación para continuar con la instalación.

Ya sea para la actualización normal o para recibirla desde el programa, tu dispositivo debe contar con batería suficiente. De lo contrario, la descarga podría detenerse y afectar al celular.

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