Los celulares se han convertido en una herramienta indispensable para la comunicación, el trabajo y el acceso a información. Sin embargo, cuando un usuario adquiere un equipo mediante un plan de financiamiento con una compañía telefónica y deja de realizar los pagos correspondientes, puede ser bloqueado por el operador.

Esta situación genera dudas sobre las opciones disponibles para recuperar el acceso al dispositivo. La buena noticia es que las compañías sí ofrecen diversas soluciones y aquí te las compartimos.

Paga tu plan a tiempo y evita que tu dispositivo móvil quede bloqueado. Foto: Unsplash

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¿Qué opciones existen para desbloquear un celular por falta de pago?

Si acumulas varias deudas o incumples con las fechas establecidas de los pagos, las compañías telefónicas pueden suspender el servicio o limitar el uso de tu dispositivo hasta que te regularices.

Por lo anterior, si eres una persona olvidadiza o te cuesta trabajo llevar un control con los plazos de pago de tu plan, te recomendamos programar recordatorios para que siga funcionando.

Pero si te sucede, no te preocupes porque hay varias opciones que puedes considerar.

Desbloquea tu celular con Telcel

De acuerdo con Telcel, para desbloquear un celular por falta de pago se necesita lo siguiente:

Liquidar el costo total del equipo. Terminar el plazo del Acuerdo de Compraventa a plazo de equipo terminal sin adeudos. Suspender anticipadamente el Contrato de Adhesión. Solicitar la continuación del Acuerdo de Compraventa a plazo de equipo terminal, si ya han transcurrido 6 meses del plazo del referido Acuerdo.

Después podrás continuar con el desbloqueo del dispositivo, siempre y cuando:

No seas cliente Telcel, pero cuentas con un equipo de la misma compañía. En este caso, el desbloqueo se hace desde la página web con el número IMEI,

No estés registrado en la base de datos de la compañía por equipo robado, extraviado o duplicado. En este caso, no será posible desbloquearlo.

Las compañías telefónicas pueden suspender el servicio del dispositivo si no cumples con tus pagos. Foto: Unsplash

Desbloquea tu celular con Unefon

En Unefon, estos son los pasos para desbloquear el teléfono:

Solicita el código de desbloqueo enviando un mensaje (SMS) al *#06#.+ Ten a la mano los 15 números del IMEI; de lo contrario, no podrás desbloquearlo. Ve al portal oficial de la compañía y proporciona un correo electrónico para recibir el código de validación, el código de desbloqueo y el IMEI del equipo. Regulariza tus pagos y listo.

Al igual que Telcel, Unefon no desbloquea equipos que fueron reportados como robados o extraviados.

Desbloquea tu celular con Movistar

En el caso de Movistar, los requisitos son:

Liquidar el costo del equipo. Hacer la conclusión del contrato Movistar. A través de su portal web, ingresa tu correo electrónico y los 15 dígitos del IMEI. Liberar los pagos, mismos que se reflejan hasta en 24 horas. Una vez reflejados, recibirás en tu correo las instrucciones para desbloquearlo.

En caso de que tu problema no se solucione en línea, puedes acudir a los centros de atención para recibir asesoría. Y recuerda que el bloqueo de un celular es gratis, regularizando tu situación.

Desbloquea tu celular en línea o acude a los centros de atención de tu compañía telefónica. Foto: Unsplash

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