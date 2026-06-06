Alexa fue creada con el propósito de facilitar la vida diaria de las personas con tareas como programar recordatorios, crear listas del super, escuchar recetas de cocina o conocer datos básicos como el pronóstico del clima.

Sin embargo, recientemente ha sorprendido con su nueva actualización Alexa+, que promete una experiencia más personalizada. Si quieres saber cómo se usa, en Techbit te lo explicamos.

Alexa Plus promete mejorar la experiencia del usuario con conversaciones más naturales. Foto: Unsplash

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¿Qué es Alexa+ o Plus?

Alexa+ es la nueva actualización del asistente de Amazon que, de acuerdo con la misma compañía, puede mejorar la experiencia del usuario gracias a sus conversaciones más naturales. Con ella, te olvidarás de darle instrucciones muy formuladas o repetitivas.

Además, integra un asistente de IA generativa que le permite entender mejor las consultas, captar más fácil las preguntas y procesar solicitudes mayormente complejas.

¿Cómo interactuar con Alexa+?

Conversar con este dispisitivo ahora será más fácil, casi como “hablar con un amigo”. Para utilizar su versión Plus, Amazon sugiere actualizarlo y empezar la charla con frases como “Alexa, ¿qué puedes hacer?“.

Posteriormente, el asistente empezará a decir sus nuevas funciones y también realizará un par de preguntas para personalizar los intereses y gustos del usuario. Así de sencillo se inicia su actualización +.

Otro dato clave es que con esta versión, Alexa incluye nuevas voces y moods como:

Alegre

Curiosa

Conversación fluida

Divertida

Inteligente

Servicial

Tú puede elegir la que prefieras para que converses con ella todo lo que se te ocurra.

Alexa estrena personalidad y nueve voces con su versión Plus. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las nuevas funciones de Alexa+?

¡Y eso no es todo! Alexa+ ya puede recordar tus gustos, planes o cualquier conversación pasada que haya tenido con su usuario, lo que ofrece resultados más precisos ante las consultas,

Mientras que como parte de sus nuevas funciones, esta versión puede ayudarte a:

Hacer reservaciones en restaurantes.

Buscar, encontrar y comprar un artículo que desees en línea.

Analizar documentos e imágenes para responder preguntas sobre ellos.

Apoyar con la redacción de resúmenes y otro tipo de textos.

Emitir sugerencias basadas en los intereses del usuario.

Y para los fanáticos de la música, descubrir nuevos cantantes y canciones.

Ahora, Alexa podrá recordar conversaciones pasadas y todos los intereses de su usuario. Foto: Unsplash

Ahora que ya conoces todos los beneficios de Alexa Plus, comienza a sacarle provecho y aligera tu rutina diaria. Recuerda que debes contar con una cuenta de Amazon para disfrutar todas estas novedades desde la app móvil.

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