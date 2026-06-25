Mientras millones de aficionados siguen un partido con la televisión encendida y el celular en la mano para consultar marcadores, estadísticas o posiciones, LG busca que toda esa información esté disponible en un solo lugar.

Con Sports Playbook, la compañía incorpora datos deportivos en tiempo real directamente en sus Smart TV para que los usuarios puedan seguir el desarrollo del encuentro sin depender de una segunda pantalla.

Disponible para televisores inteligentes con webOS 5.0 o superior, la herramienta reúne marcadores en vivo, calendarios, tablas de posiciones, comparativas entre equipos y jugadores, así como análisis del desarrollo de los partidos.

La propuesta responde a un hábito cada vez más común entre los aficionados: complementar la transmisión con aplicaciones o sitios especializados para entender mejor lo que ocurre en la cancha.

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Más contexto durante cada encuentro

Sports Playbook ofrece actualizaciones de partidos en vivo, además de paneles que muestran comparativas cara a cara, estadísticas clave y tendencias de rendimiento de equipos o jugadores. También incorpora cuadros de competencia para seguir el avance de las fases eliminatorias sin salir de la transmisión.

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La herramienta forma parte de LG Sports Portal, un espacio que reúne eventos deportivos en vivo, contenido bajo demanda y estadísticas para las ligas compatibles. Asimismo, integra canales deportivos gratuitos mediante LG Channels, cuya disponibilidad depende de cada región.

Uno de los elementos que distingue a la plataforma es la incorporación de análisis basados en resultados previos y el comportamiento histórico de los equipos. Antes del partido entre México y República Checa, por ejemplo, Sports Playbook mostró una probabilidad de triunfo del 52% para la Selección Mexicana, ofreciendo un dato adicional para quienes buscan interpretar el contexto del encuentro más allá del marcador.

La nueva herramienta de LG integra estadísticas, análisis y marcadores en tiempo real para seguir los partidos sin depender del celular. Foto: Especial

Menos pantallas, más información

"Nuestro objetivo es convertir a los Smart TVs LG en el verdadero hub del deporte en casa, para que los aficionados puedan mantenerse conectados con cada instante de la acción", señaló Chris Jo, director del webOS Platform Business Center de LG Media Entertainment Solution Company.

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El directivo explicó que la intención es concentrar la información deportiva en un mismo dispositivo para hacer más cómoda la experiencia de seguimiento.

"Con Sports Playbook, llevamos datos en vivo, información en tiempo real y funciones interactivas directamente a la pantalla grande del hogar, creando una experiencia más atractiva que no depende de dispositivos adicionales ni de segundas pantallas".

La incorporación de estadísticas avanzadas y herramientas de análisis refleja cómo la experiencia de ver deportes desde casa evoluciona hacia un modelo más interactivo. Más que limitarse a transmitir el partido, las plataformas buscan ofrecer información contextual que ayude a comprender mejor el rendimiento de equipos y jugadores.

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El servicio ya está disponible para Smart TV y Smart Monitors LG en 51 países y regiones, entre ellos México, y llegará de forma gradual mediante LG Sports Portal.

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