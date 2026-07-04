Secar tu cabello parece el paso más sencillo dentro de tu rutina, pero hacerlo de manera incorrecta podría maltratarlo sin que te des cuenta. Y es que esta pequeña acción influye tanto en su apariencia como en su salud.

Por lo anterior, hoy en De Última te decimos cómo remover la humedad de tu pelo correctamente y prevenir daños a largo plazo.

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¿Cuál es la mejor manera de secar tu cabello sin dañarlo?

Si después de lavar tu cabello sueles envolverlo en una toalla o pasarle la secadora para absorber el exceso de agua, deja de hacerlo. Aunque dichas técnicas parecen inofensivas, lo cierto es que son poco gentiles.

Además del quiebre, otros riesgos que se corren al realizarlas son resequedad, irritación en el cuero cabelludo y hasta la formación de nudos.

Por ello, L’Oreal comparte los pasos del método correcto de secado si no tienes tiempo de hacerlo al aire libre:

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1. Retira el exceso de agua con una toalla o camiseta

Tras lavar tu cabello, la marca recomienda enrollarlo con una toalla o con una camiseta de algodón y no ejercer presión, sino dejar que la tela absorba el agua por al menos 10 minutos.

En cambio, si frotas tu pelo puedes provocar frizz.

Enrolla tu cabello húmedo en una toalla o camiseta de algodón para absorber el exceso de agua. Foto: Unsplash

2. Utiliza protector térmico

Luego de retirar el exceso de agua, desenreda tu cabello de medios a puntas. Si te cuesta trabajo, aplica un poco de acondicionador o un desenredante para conseguir un suave y fácil.

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Y si vas a usar la secadora porque necesitas acelerar el proceso, no olvides usar un protector térmico. Esta herramienta siempre debe ir hacia abajo y en en la menor temperatura posible para no esponjar el pelo.

Aplica protector térmico en tu cabello antes de usar la secadora. Foto: Unsplash

3. Temperatura y distancia correctas

Los expertos en cuidado capilar de Redken recomiendan seccionar el cabello para mejores resultados, sobre todo al usar la secadora.

Ahora bien, esta herramienta la debes poner a temperatura media y terminar con aire frío para evitar el frizz. Eso también sirve para dar un brillo natural.

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Ya en el proceso, mantén una distancia prudente para no quemar tu pelo, de alrededor de 20 centímetros.

Utiliza la secadora cuando tu cabello esté seco en un 80%. Foto: Unsplash

4. Escoge un cepillo para tu tipo de pelo

Redken asegura que la elección del cepillo ofrece diferentes resultados, por ejemplo:

Cepillo redondo: el cabello tendrá mayor volumen.

Cepillo plano: para conseguir un resultado liso.

para conseguir un resultado liso. Cepillo de dientes anchos: para mantener la estructura de los rizos.

Cepillo de dientes naturales: para esparcir mejor los tratamientos, aceites y ampolletas.

Cepillo de dientes plásticos: para texturizar o controlar los baby hairs.

Elige el que mejor vaya con tu tipo de pelo y, particularmente, el que se alinie con los objetivos de tu rutina.

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Seca tu cabello con un cepillo plano para un resultado completamente liso. Foto: Unsplash

Cambiar hábitos cotidianos como retirar el exceso de agua correctamente, utilizar un protector térmico, controlar la temperatura de la secadora y hasta el tipo de cepillo, beneficia la apariencia y la salud de tu cabello.

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