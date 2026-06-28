Encontrar el corte de cabello ideal no sólo depende de las tendencias, sino principalmente de la forma de la cara. ¿Diamante?, ¿ovalado?, ¿corazón?, ¿cuadrado?… escoger el estilo correcto resalta sus facciones.

Por eso, en De Última te decimos cuáles son las características de cada rostro y qué tipo de cortes le favorecen.

¿Qué cortes de cabello van mejor con cada tipo de rostro?

1. Rostro ovalado

La mayoría de cortes de cabello le favorecen al rostro ovalado porque a menudo es considerado como “perfecto”, ello gracias a su frente ligeramente más ancha que la mandíbula y unos pómulos que predominan.

Celebridades como Bella Hadid, Kim Kardashian, Millie Bobby Brown o Rihanna tienen este tipo de cara y logran armonizarla con:

Corte bob en capas.

Corte largo con capas largas.

Corte Pixie.

Kim Kardashian con corte bob en capas. Foto: Instagram @kimkardashian

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2. Rostro redondo

Los rostros redondos tienen unas mejillas pronunciadas y mandíbula suave.

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Si tu cara es así y quieres afinarla, los estilistas de Termix recomiendan optar por los cortes de cabello rectos o degrafilados y no llevar flequillo.

Las famosas que te pueden servir como guía son Emma Stone, Gigi Hadid, Drew Barrymore o Mila Kunis, que comúnmente llevan estilos como:

Capas largas.

Corte mariposa.

Corte Shaggy.

Gigi Hadid con corte de capas largas. Foto: Instagram @gigihadid

3. Rostro alargado

El rostro alargado es el más común y se identifica porque el largo suele ser mayor que el ancho, con una frente amplia como lo vemos en Cher, Dakota Jhonson y Gisele Bündchen.

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En este caso, los expertos de Termix no recomiendan los estilos de cabello medianos o con capas abundantes para balancear las facciones:

Cortes con fleco cortina.

Corte clavicut con ondas.

Fleco de lado con capas suaves.

Dakota Jhonson con su característico fleco de cortina. Foto: Instagram @georgieeisdellmakeup

4. Rostro cuadrado

Los rostros cuadrados llaman la atención por su mandíbula marcada, frente amplia (del mismo tamaño que la mandíbula) y unos pómulos anchos. Olivia Wilde, Angelina Jolie, Sandra Bullock y Margot Robbie tienen esta forma.

Para suavizar las facciones, los cortes de cabello que mejor les van son:

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Corte en V con capas degrafiladas.

Corte fleco cortina desfilado.

Corte en capas con raya de lado.

Olivia Wilde con corte en V y capas desfiladas. Foto: Instagram @oliviawilde

5. Rostro de corazón

El rostro de corazón se caracteriza por su frente más ancha que la mandíbula, así como un mentón fino y pronunciado.

La peluquería Arco recomienda equilibrar el rostro como Naomi Campbell, Sydney Sweeney y Kourtney Kardashian con los siguientes cortes:

Corte bob con ondas.

Corte mariposa.

Capas largas con ondas.

Kourtney Kardashian con corte mariposa. Foto: Instagram @kourtneykardash

6. Rostro diamante

Finalmente, el blog de Termix indica que los rostros diamante son parecidos a los ovalados. A pesar de ser menos comunes, se distinguen por sus pómulos prominentes, frente estrecha y mandíbula fina.

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Artistas como Taylor Swift, Keira Knightley, Vanessa Hudgens o Jennifer Lopez tiene esta silueta y la estilizan con:

Corte long bob texturizado con capas.

Corte Mullet largo.

Corte Pixie con volumen.

Taylor Swift con corte long bob texturizado con capas. Foto: Instagram @taylorswift

La forma de tu rostro solo es una guía para encontrar un corte de cabello que armonice tus facciones. Recuerda que el mejor siempre será el que te hace sentir más segura.

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