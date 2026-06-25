Si llevas semanas probando mascarillas, aceites o tratamientos y sientes que tu cabello sigue sin mejorar, es posible que el problema no sea el producto, sino que estés tratando una necesidad diferente.

Uno de los errores más comunes en el cuidado capilar es pensar que todos los tipos de daño se solucionan de la misma manera. Sin embargo, el cabello puede necesitar hidratación o nutrición, y aunque ambos tratamientos buscan mejorar su apariencia y salud, no actúan de la misma forma.

Te explicamos cómo identificar qué necesita tu melena.

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¿Qué es la hidratación capilar?

La hidratación consiste en aportar y retener agua dentro de la fibra capilar. Cuando el cabello pierde humedad, suele volverse áspero, difícil de peinar y con una apariencia apagada.

Los tratamientos hidratantes suelen contener ingredientes como ácido hialurónico, aloe vera, glicerina o pantenol, conocidos por atraer y retener la humedad.

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Señales de que tu cabello necesita hidratación

Se siente áspero al tacto.

Tiene frizz constante.

Luce opaco y sin brillo.

Se enreda con facilidad.

Carece de movimiento y elasticidad.

Si al mojarlo recupera temporalmente su suavidad, es probable que la falta de hidratación sea el principal problema.

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¿Qué es la nutrición capilar?

La nutrición se enfoca en aportar lípidos o aceites que ayudan a proteger y fortalecer la fibra capilar. Este tipo de tratamiento es especialmente útil para cabellos dañados por procesos químicos, herramientas de calor o factores ambientales.

Los productos nutritivos suelen incluir ingredientes como aceite de argán, coco, aguacate, karité o jojoba.

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Señales de que tu cabello necesita nutrición

Las puntas lucen resecas o abiertas.

El cabello se rompe con facilidad.

Tiene una textura porosa.

Pierde brillo rápidamente.

Se siente rígido o quebradizo.

En estos casos, el problema no es únicamente la falta de agua, sino la pérdida de los aceites naturales que ayudan a mantener la fibra protegida.

¿Puede necesitar ambas cosas? Sí. De hecho, es una de las situaciones más comunes. Un cabello puede presentar frizz por falta de hidratación y, al mismo tiempo, puntas dañadas que requieren nutrición.

Por eso muchos especialistas recomiendan alternar tratamientos hidratantes y nutritivos dentro de la rutina capilar. La clave está en observar cómo responde tu cabello después de cada tratamiento.

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¿Cómo crear una rutina equilibrada?

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Si tu cabello luce apagado, comienza incorporando una mascarilla hidratante una o dos veces por semana. Si además notas resequedad en medios y puntas, complementa con aceites o mascarillas nutritivas.

También es importante reducir el uso excesivo de herramientas de calor, proteger el cabello del sol y utilizar productos adecuados para tu tipo de melena.

Porque así como la piel necesita diferentes cuidados según sus necesidades, el cabello también requiere tratamientos específicos. Aprender a identificar si necesita hidratación, nutrición o ambas puede ayudarte a recuperar su brillo, suavidad y movimiento natural.

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