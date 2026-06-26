Durante años, la conversación alrededor del cabello ha estado dominada por las tendencias como el color de la temporada, el corte que todas quieren llevar o la técnica ideal para cubrir las canas. Sin embargo, cada vez más mujeres empiezan a hablar de salud capilar, bienestar y cuidado preventivo.

Para entender lo que está marcando el inicio de lo que parece ser una nueva etapa, platicamos con Mariana Zeta, directora de marketing de Wella Company México, quien asegura que "el cabello se ha convertido en el reflejo de la identidad y el bienestar emocional de la mujer", una transformación que ha llevado a replantear lo que entendemos por cuidado.

"Su relación con el pelo cambió: el cuidado ya no se orienta al resultado estético inmediato, sino que se vive como un ritual de amor propio, salud y autenticidad”, amplía.

Mariana Zeta, directora de marketing de Wella Company México. Foto: Cortesía de Wella Company

Cuidado preventivo y apariencia natural

En este sentido, la manera en que las consumidoras eligen sus productos es diferente; más allá de promesas cosméticas, buscan fórmulas respaldadas por ingredientes de alto desempeño y soluciones personalizadas que les permitan cuidar el cabello desde la raíz.

Para Zeta, una de las tendencias más fuertes es la llamada skinification del cabello, un enfoque que traslada al cuero cabelludo conceptos que antes eran exclusivos del cuidado facial.

"Exigen ingredientes dermatológicos premium, como ácido hialurónico, péptidos y niacinamida, que ofrezcan beneficios clínicos, tratando el cabello desde la raíz para mantenerlo sano, fuerte y joven a largo plazo”, precisa.

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Sin dudar, observa una creciente demanda por "la personalización y el cuidado preventivo", impulsada por consumidoras que buscan la salud del cabello y del cuero cabelludo a largo plazo.

Asimismo, empieza a imperar la necesidad de reconciliarse con la apariencia natural del pelo, ya sean ondas, rizos o canas, en lugar de transformarlo para hacerlo encajar a toda costa en una moda.

“El cabello natural es el nuevo ‘hype’; las consumidoras ya no buscan transformar su textura a la fuerza, sino potenciar su caída natural con rutinas continuas", señala.

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Respetar y cuidar la textura natural es una de las tendencias de cuidado capilar destacadas. Foto: Magnific

El foco puesto en el envejecimiento capilar

Cada vez existe mayor conciencia sobre factores que aceleran el deterioro capilar, desde la exposición solar y el uso frecuente de herramientas térmicas hasta algunos procesos químicos.

El resultado del daño puede traducirse en pérdida de densidad, opacidad, debilitamiento o aparición prematura de cana. "El consumidor entiende que el cabello también envejece, pierde vitalidad debido al paso del tiempo y al estrés oxidativo del entorno", explica Zeta.

Para la ejecutiva, la longevidad capilar será una de las grandes conversaciones de belleza en los próximos años y es así como la noción de innovación ya no se enfoca únicamente en reparar daños visibles, sino en prevenirlos antes de que aparezcan.

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El cabello envejece, pero puede hacerlo de forma saludable con cuidados específicos. Foto: Magnific

El nuevo lujo: tecnología, bienestar y resultados

Con esta nueva visión se redefine el concepto de belleza premium, que deja de estar asociado con la exclusividad y pasa a relacionarse con la eficacia, la personalización y la experiencia.

Se buscan productos que ofrezcan resultados visibles, pero también momentos de bienestar dentro de la rutina diaria. Como explica Zeta, el nuevo lujo consiste en combinar ciencia, tecnología y una experiencia sensorial capaz de convertir el cuidado capilar en un momento de autocuidado.

“Hoy, la mujer busca una sinergia perfecta donde la tecnología científica garantice resultados de longevidad, y la experiencia de uso evoque un estado de bienestar profundo. El nuevo ‘lujo’ es, de hecho, esa capacidad de fusionar la eficacia profesional con un momento de spa en casa que sane tanto la fibra capilar como las emociones”, expresa Mariana Zeta.

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En este escenario, destaca Nioxin Age Defense, una línea de Wella enfocada en abordar tres signos asociados al envejecimiento del cabello, que son:

El adelgazamiento.

La opacidad.

Las canas.

Su fórmula busca estimular los folículos y ayudar a preservar la producción de melanina durante el crecimiento capilar, “mejorando el volumen, el brillo y preservando el color natural”, indica sobre los resultados.

Gama de productos antienvejecimiento para el cuidado del cabello de Nioxin. Foto: Magnific

La marca también continúa impulsando desarrollos tecnológicos en coloración profesional, como la molécula ME+, que está diseñada para ofrecer color vibrante mientras reduce el riesgo de desarrollar alergias asociadas a ciertos tintes.

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"La coloración ya no es una herramienta de camuflaje, sino el lienzo definitivo de la autoexpresión respaldado por alta tecnología", puntualiza Zeta.

¿Cuáles son las grandes tendencias que marcarán el cuidado capilar en México durante los próximos años?

Mariana Zeta, directora de marketing de Wella Company México, asegura que el mercado del cuidado capilar premium en México experimenta una sofisticación sin precedentes y compartió con De Última tres tendencias que están redefiniendo el futuro del consumo en esta categoría:

"La consolidación de la Longevidad capilar biotecnológica : donde el segmento de cuidado del cuero cabelludo es el de mayor crecimiento en el sector premium. Las consumidoras mexicanas migrarán de productos de reparación inmediata hacia regímenes preventivos basados en la ciencia del microbioma, la skinification y activos antienvejecimiento de grado dermatológico, priorizando la salud folicular a largo plazo.

: donde el segmento de cuidado del cuero cabelludo es el de mayor crecimiento en el sector premium. Las consumidoras mexicanas migrarán de productos de reparación inmediata hacia regímenes preventivos basados en la ciencia del microbioma, la skinification y activos antienvejecimiento de grado dermatológico, priorizando la salud folicular a largo plazo. El auge de la Identidad texturizada y belleza honesta : Los cánones rígidos de alisados químicos han sido desplazados por un movimiento cultural que celebra las texturas naturales (rizos, ondas y transiciones armoniosas a las canas). Esto detona una demanda masiva de productos de estilizado e hidratación hiper-personalizados que no alteren la naturaleza del cabello, sino que exalten su autenticidad mediante fórmulas limpias, éticas y de alta gama.

: Los cánones rígidos de alisados químicos han sido desplazados por un movimiento cultural que celebra las texturas naturales (rizos, ondas y transiciones armoniosas a las canas). Esto detona una demanda masiva de productos de estilizado e hidratación hiper-personalizados que no alteren la naturaleza del cabello, sino que exalten su autenticidad mediante fórmulas limpias, éticas y de alta gama. Y Experiencia 360 con la marca: donde la inversión de la consumidora mexicana estará guiada por la conveniencia, la sostenibilidad y la transparencia de los resultados, consolidando al cabello como el reflejo definitivo del bienestar integral".

Mariana Zeta, directora de marketing de Wella Company México. Foto: Cortesía de Wella Company

Esto apunta a que el futuro del cabello estará marcado por una idea sencilla: cuidarlo hoy para que siga viéndose y sintiéndose saludable mañana y, en este discurso, la longevidad parece haberse convertido en la nueva meta de belleza.

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