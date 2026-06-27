El vinagre es uno de los productos más populares para el cuidado capilar, debido a sus propiedades antimicrobianas y antifúngicas. Comúnmente, se recomienda su uso a manera de remedio casero y como complemento en la rutina de cuidado.

Sin embargo, es importante tener precaución al momento de aplicarlo porque en cantidades excesivas podría dañar el pelo. Por eso, en De Última te compartimos 3 métodos de uso.

¿Cómo usar vinagre en el cabello de manera segura?

El vinagre de manzana es un excelente aliado para conseguir un cabello saludable porque es rico en vitamina C y B, potasio, magnesio, hierro y calcio, así como enzimas activas y polifenoles antioxidantes.

Gracias a esos nutrientes y sus propiedades, puede eliminar residuos de otros productos y la suciedad, controlar el exceso de grasa, aliviar las molestias ocasionadas por la caspa y mejorar la apariencia del pelo.

A pesar de sus beneficios, sigue siendo ácido y por lo mismo puede ocasionar irritación, resequedad o enrojecimiento en el cuero cabelludo. Pero una manera de prevenir dichos efectos, es usando los siguientes métodos:

Para conseguir un cabello sano, usa con moderación las cantidades de vinagre. Foto: Unsplash

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1. Vinagre de manzana diluido con agua

El vinagre de manzana diluido con agua es, según L'ORÉAL la opción más segura para evitar daños en la raíz y obtener un brillo natural:

Mezcla una o dos cucharadas de vinagre de manzana en una taza de agua. Antes de aplicar la mezcla en tu cabello, lávalo como de costumbre. Con el pelo limpio, vierte la mezcla desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Deja que el vinagre actúe durante 5 minutos y enjuaga con agua fría.

2. Vinagre de manzana con romero o manzanilla

El vinagre de manzana infusionado con agua de romero o manzanilla puede acelerar el crecimiento del cabello. Además, L'ORÉAL asegura que tambíen calma la picazón ocasionada por la caspa:

Hierve agua para una taza de té de manzanilla o una cucharada de hojas secas de romero. Dejar reposar el agua hasta que se enfríe y agrega una cucharada de vinagre de manzana. Lava tu pelo y distribuye la mezcla desde el cuero cabelludo hasta las puntas. Espera 30 minutos y enjuaga. Finaliza tu rutina con acondicionador.

El vinagre de manzana contiene vitaminas y minerales esenciales para el cuero cabelludo. Foto: Unsplash

3. Vinagre de manzana con agua mineral

Si notas que tu cabello está opaco y no sabes por qué, una de las razones puede ser que tu shampoo no retira por completo la suciedad.

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La ventaja del agua mineral en el cabello, de acuerdo con Lebanza, expertos en agua mineral, es la hidratación y el euqilibrio del pH capilar. En este caso, usa el vinagre de la siguiente manera:

Mezcla una cucharada de vinagre de manzana con una taza de agua mineral sin gas. Lava tu pelo con normalidad y aplica el vinagre con agua mineral en toda tu cabellera. Deja reposar durante 10 minutos para mejores resultados.

Realiza cualquiera de estos métodos una o dos veces por semana.

El vinagre diluido evita el enrojecimiento y la resequedad en el cuero cabelludo. Foto: Unsplash

Ningún remedio casero puede reemplazar a los tratamientos dermatológicos. Si presentas signos anormales o señales de alerta, acude con un experto.

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