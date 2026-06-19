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El acto de maquillarse es más que aplicar de forma armoniosa las bases y correctores; para muchas personas, dentro de su rutina, representa un momento de autoconexión y una manera de consentirse. Y ese mismo sentimiento se transmite en la nueva colección de Sheglam.
La Crystal Intentions Collection no solo presenta cosméticos para resaltar nuestras facciones, sino para atraer la energía positiva de la vida con afirmaciones de amor y cuidado, convirtiendo a esta sencilla acción en un ritual místico.
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¿Qué incluye la colección Crystal Intentions de Sheglam?
Esta colección de Sheglam se encuentra inspirada en la energía de cristales como la amatista, la obsidiana, el cuarzo rosa, entre otros, a menudo asociados con la renovación de la energía espiritual. Y hoy conjuntan sus vibras con productos como iluminadores, rubores, sombras de ojos y hasta un fijador de maquillaje.
La Crystal Intentions nos invita a hacer un maquillaje con afirmaciones propositivas en mente, razón por la que los empaques muestran frases como "el amor fluye hacia mí", "estoy protegida" o "creo en mi intuición".
Pero además, el lanzamiento también recupera los colores de estos cristales: rosa, amarillo, lila y gris. Cada producto tiene su propia esencia, ofreciendo un total de 3 categorías y sets especiales:
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- High Vibration Blushlighter: un producto doble de rubor e iluminador que ofrece una fórmula sedosa y reflejos brillantes que hacen lucir a la piel saludable. Disponibles en 3 tonos.
- Protection Mantra Roller Lip Oil: un aceite labial, en formato roll-on, que aporta jugosidad e hidratación. Disponibles en 6 tonos.
- Manifesting Glow Glitter Eyeshadow: sombras de ojos con glitter perfectas para llevar solas o como top-coat en tu look. Disponibles en 6 tonos.
- Vibe Shield Long-Lasting Setting Spray: fijador para prolongar la duración de tu makeupy revitalizarlo en cada aplicación. La fórmula tiene pequeñas partículas doradas y también está infusionado con aceite de jojoba y girasol.
Por otra parte, los sets se integran por un producto de cada categoría (sombras, aceite labial e iluminador/rubor). Son perfectos para lograr un maquillaje de rostro completo o para regalar. Hay 3 colores disponibles.
¿Cuánto cuestan los nuevos maquillajes de cristales de Sheglam?
La Crystal Intentions de Sheglam se encuentra disponible en el sitio oficial de México, en individual, por set o bundle.
Los rubores e iluminadores, las sombras con glitter cuestan y el aceite de labios cuestan $102.92; mientras que el spray fijador tiene un precio de $128.69.
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Los sets se venden por $309.11, y el bundle con todos los productos de la colección cuesta $1718.05. A estos precios deberás sumar el costo de envío.
¿Lista para manifestar con tu belleza interior?
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