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Familiares de Maciel, una mujer víctima de , mantienen un bloqueo en ambos sentidos de Avenida Insurgentes Sur, en la , donde ya cumplen seis horas de protesta para exigir justicia.

Los manifestantes liberaron parcialmente un carril para permitir la circulación; sin embargo, advierten que no retirarán el bloqueo hasta obtener sobre el caso.

De acuerdo con reportes viales, la circulación se restablece en dirección norte, en el tramo que va de Eje 10 Sur a Río San Ángel, mientras que el sentido opuesto permanece cerrado, lo que provoca afectaciones a automovilistas y usuarios del transporte público.

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Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar Avenida Revolución y Avenida Universidad.

Los familiares señalan que su movilización busca visibilizar el feminicidio de Maciel y presionar a las autoridades para avanzar en las investigaciones y sancionar a los responsables.

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vr/cr

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