Familiares de Maciel, una mujer víctima de feminicidio, mantienen un bloqueo en ambos sentidos de Avenida Insurgentes Sur, en la alcaldía Álvaro Obregón, donde ya cumplen seis horas de protesta para exigir justicia.

Los manifestantes liberaron parcialmente un carril para permitir la circulación; sin embargo, advierten que no retirarán el bloqueo hasta obtener respuesta de las autoridades sobre el caso.

De acuerdo con reportes viales, la circulación se restablece en dirección norte, en el tramo que va de Eje 10 Sur a Río San Ángel, mientras que el sentido opuesto permanece cerrado, lo que provoca afectaciones a automovilistas y usuarios del transporte público.

Lee también Mujeres, el sector que más denuncia casos de discriminación ante Copred; condición de salud, embarazo y género, principales motivos

Como alternativas viales, autoridades recomiendan utilizar Avenida Revolución y Avenida Universidad.

Los familiares señalan que su movilización busca visibilizar el feminicidio de Maciel y presionar a las autoridades para avanzar en las investigaciones y sancionar a los responsables.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. vr/cr

Noticias según tus intereses