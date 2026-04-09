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Una mujer de 53 años resultó con lesiones de consideración luego de caer a un barranco mientras barría la entrada de su domicilio, en la colonia Lomas de Tarango, alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en una calle sin nombre, esquina con Cerrada Roble, donde la mujer —identificada como Azucena— presuntamente perdió el equilibrio y cayó hacia la zona de barranca.
Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes le brindaron atención prehospitalaria. Fue diagnosticada de politraumatismo debido a la caída.
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Posteriormente, la lesionada fue trasladada al Hospital General Xoco para recibir atención médica especializada.
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mahc/LL
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