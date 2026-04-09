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Una mujer de 53 años resultó con lesiones de consideración luego de caer a un barranco mientras barría la entrada de su domicilio, en la colonia Lomas de Tarango, .

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió en una calle sin nombre, esquina con Cerrada Roble, donde la mujer —identificada como Azucena— presuntamente perdió el equilibrio y cayó hacia la zona de barranca.

Al lugar acudieron servicios de emergencia, quienes le brindaron atención prehospitalaria. Fue diagnosticada de debido a la caída.

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Posteriormente, la lesionada fue trasladada al para recibir atención médica especializada.

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mahc/LL

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