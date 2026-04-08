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detuvieron a una en contra de su vecino, luego de una discusión, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la , operadores del Centro de Control y Comando (C2) lanzaron la alerta por una persona lesionada en el cruce de las calles Noche Buena y Azucena, en la colonia Chamontoya.

En el lugar, una vecina de 22 años de edad dijo a los oficiales que momentos antes su esposo sostuvo una discusión con uno de sus vecinos, quien lo agredió físicamente.

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Posteriormente, la mamá del vecino salió de su domicilio con un arma de fuego y disparó en contra de la víctima.

Los policías solicitaron ayuda de personal del ERUM, quienes a su llegada atendieron al hombre de 28 años por una herida de bala en el dorso izquierdo y posteriormente lo trasladaron a un hospital.

A los detenidos se les aseguró un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y uno percutido. | Foto: Especial.
A los detenidos se les aseguró un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y uno percutido. | Foto: Especial.

A través de una revisión a los probables responsables, se les aseguró un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y uno percutido.

La mujer y su hijo fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

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JACL/cr

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