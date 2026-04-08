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Policías capitalinos detuvieron a una mujer de 63 años de edad por presuntamente haber disparado en contra de su vecino, luego de una discusión, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), operadores del Centro de Control y Comando (C2) Poniente lanzaron la alerta por una persona lesionada en el cruce de las calles Noche Buena y Azucena, en la colonia Chamontoya.
En el lugar, una vecina de 22 años de edad dijo a los oficiales que momentos antes su esposo sostuvo una discusión con uno de sus vecinos, quien lo agredió físicamente.
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Posteriormente, la mamá del vecino salió de su domicilio con un arma de fuego y disparó en contra de la víctima.
Los policías solicitaron ayuda de personal del ERUM, quienes a su llegada atendieron al hombre de 28 años por una herida de bala en el dorso izquierdo y posteriormente lo trasladaron a un hospital.
A través de una revisión a los probables responsables, se les aseguró un arma de fuego, cinco cartuchos útiles y uno percutido.
La mujer y su hijo fueron detenidos y puestos a disposición de un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.
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JACL/cr
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