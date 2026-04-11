Culiacán, Sin.- Una nueva mujer fue asesinada a balazos en el interior de su domicilio en la colonia Juntas de Humaya, en la capital del estado. Con este nuevo hecho, suman cinco féminas privadas de la vida en forma violenta en el transcurso de esta semana, sin que en ninguno de los casos sus agresores hayan sido detenidos.

Las autoridades de seguridad pública y militares fueron alertadas sobre detonaciones de armas de fuego en una vivienda, ubicada por la calle Dieciocho de febrero, por lo que al presentarse descubrieron que se trataba de una mujer asesinada a balazos, cuya identidad no se dio a conocer, ni su edad.

Solo se conoce que los cuerpos de auxilio que arribaron al lugar determinaron que la persona del sexo femenino que recibió varios impactos de bala no presentaba signos vitales, por lo que se notificó a la Fiscalía General del Estado sobre el nuevo feminicidio.

Un día antes, una mujer de apariencia joven fue asesinada de varios disparos por personas desconocidas. Foto: Especial

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El viernes pasado, se conoció que sobre la banqueta de la avenida Rosendo R Rodríguez, en la colonia Adolfo López Mateos, fue ubicado el cuerpo de una mujer de apariencia joven, la cual presentaba varios impactos de bala

Las autoridades de seguridad pública fueron notificadas que durante la madrugada del viernes pasado, se escucharon detonaciones de armas de fuego en una de las calles de la colonia López Mateos, en la parte sur-oriente de Culiacán, al acudir a verificar encontraron muerta a una mujer.

El personal de la Cruz Roja que respondió al reporte, confirmó que la víctima no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para que acudiera a levantar las evidencias, testimonios y el cuerpo de la persona del sexo femenino.

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Un día antes, en el segundo cuadro de la ciudad, frente a un bar, ubicado por la calle Vicente Guerrero, una mujer de apariencia joven fue asesinada de varios disparos por personas desconocidas, pese a que los cuerpos de auxilio acudieron minutos después del reporte, los paramédicos determinaron que esta no presentaba signos vitales.

Una llamada anónima a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos de seguridad y al personal de la Cruz Roja, sobre disparos contra una mujer fuera de un hotel y frente a un bar, en la zona conocida como la Caseta Cuatro, la cual fue identificada como Sandra “N”.

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