Mazatlán, Sinaloa.- Más de 10 mil personas disfrutaron la actuación del cantante Pancho Barraza este viernes en la Semana Internacional de la Moto Mazatlán 2026.

Motociclistas de México y el extranjero, así como mazatlecos y turistas que visitan en puerto, presenciaron una noche llena de romanticismo y energía por parte del cantante porteño.

Pancho Barraza festeja 35 años de carrera

Este año, Pancho Barraza está festejando 35 años de carrera, por lo que el repertorio incluyó todos sus grandes éxitos acompañado de su Banda Santa María, mariachi y un grupo de bailarines.

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La Semana Internacional de la Moto ha ofrecido noches memorables de música, con las actuaciones de importantes grupos musicales.

Previo a la actuación de Pancho Barraza se presentó un concierto tributo al Rock en Español, con varios cantantes y músicos representantes del género.

Participaron Clavería (La Ley), Kenny (La de Los Eléctricos) Guevara (Elefante), Kazz (Amantes de Lola), Cala (Rostros Ocultos), Animalf (Cuca), Chirino (La Ley) y Stone (Víctimas del Doctor Cerebro). También se presentaron Merenglas y Grupo Clase A.

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El viernes también, durante la tradicional comida de bienvenida que se realiza en Olas Altas, se registró la asistencia de más de 12 mil motociclistas.

El día de hoy culminan las actividades de la Semana Internacional de la Moto con el tradicional desfile por el Malecón, el evento más esperado por turistas y locales, que comienza a las 16:00 horas.

Mientras que por la noche en el Centro de Convenciones, Mazatlán recibirá por primera vez al grupo español Mago de Oz, que será el encargado de clausurar oficialmente la edición número 30 del evento motorizado.

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