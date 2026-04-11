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Cuautitlán Izcalli, Méx.- El cuando se encontraba frente a la base de la empresa

Los hechos se registraron alrededor de las 3:00 de la tarde de este sábado, en la .

De acuerdo con testigos, fue un hombre quien se aproximó caminando al chofer de la unidad para dispararle de manera directa en la cara.

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Al lugar llegó una ambulancia de Protección Civil municipal, sin embargo, el varón ya había perdido la vida a causa del impacto de bala.

La base de taxis cuenta con una cámara de vigilancia que apunta al lugar en el que estaba estacionado el vehículo tipo taxi Nissan Tsuru, de color blanco.

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Además, a unos metros se encuentra un poste con cámara del C5 del gobierno del Estado de México, cuya cámara giratoria no funciona.

El sitio fue acordonado por elementos de la policía municipal de Cuautitlán Izcalli, a quienes taxistas explicaron que fueron amenazados por el agresor que logró escaparse caminando.

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JACL

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