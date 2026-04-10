Más Información
Sheinbaum: México presenta queja ante la Comisión Interamericana sobre muertes bajo custodia del ICE; suman 13 víctimas
"Las fosas siguen hablando y nosotros no vamos a callar"; Guerreros Buscadores hallan cuerpo de joven en cochera de una casa
Marchas y bloqueos en CDMX hoy 10 de abril; ¿qué vialidades serán afectadas por protestas y concentraciones?
Este viernes, algunos trabajadores del Metro se ausentaron debido a la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad de México a mejores condiciones laborales.
Debido a que no laboraron horas extras, hay falta de personal, y la corrida de los trenes disminuyó en las 12 líneas, lo que ocasiona un impacto en tiempos de traslado, explicó el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC.
Lee también Con bloqueo, taxis de apps piden trabajar en el AICM
En la línea 1 circulan 10 de 28 trenes; línea 2, solo operan 21 de 28 trenes; Línea 3 corren 20 trenes de 35; en línea 4, circulan 5 trenes de 7.
También en la línea 9 circulan 21 de 22; y en la línea B solo operan 16 de 25.
Lee también Motociclistas asesinan a un conductor en Iztapalapa
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]