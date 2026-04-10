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Este viernes, algunos se ausentaron debido a la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad de México a mejores condiciones laborales.

Debido a que no laboraron horas extras, hay falta de personal, y la corrida de los trenes disminuyó en las , lo que ocasiona un impacto en tiempos de traslado, explicó el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC.

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En la línea 1 circulan 10 de 28 trenes; línea 2, solo operan 21 de 28 trenes; Línea 3 corren 20 trenes de 35; en , circulan 5 trenes de 7.

También en la línea 9 circulan 21 de 22; y en la línea B solo operan 16 de 25.

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dmrr/apr

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