Este viernes, algunos trabajadores del Metro se ausentaron debido a la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad de México a mejores condiciones laborales.

Debido a que no laboraron horas extras, hay falta de personal, y la corrida de los trenes disminuyó en las 12 líneas, lo que ocasiona un impacto en tiempos de traslado, explicó el Sindicato Nacional de Trabajadores del STC.

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#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 1, 2, 3, 7, 8 y 12. Lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes.



Te recomendamos anticipar tu viaje y considerar rutas alternas si es posible. Consulta nuestras… pic.twitter.com/8ZiulB8IGu — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 10, 2026

En la línea 1 circulan 10 de 28 trenes; línea 2, solo operan 21 de 28 trenes; Línea 3 corren 20 trenes de 35; en línea 4, circulan 5 trenes de 7.

También en la línea 9 circulan 21 de 22; y en la línea B solo operan 16 de 25.

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dmrr/apr