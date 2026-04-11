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Texcoco, Méx.- Un en el que viajaban 6 personas cayó a un canal, luego de que el chofer de la unidad perdiera el control cuando circulaba sobre la ; hay una persona fallecida.

De acuerdo con reportes, los hechos se registraron alrededor de las 6:00 de la mañana de este sábado, a la altura del Km 2+260, en dirección a la .

Al lugar se trasladaron elementos de protección civil, quienes comenzaron con las maniobras para el rescate de los ocupantes de la unidad que cayó al canal.

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En el vehículo viajaban 3 hombres y 3 mujeres, y de manera preliminar se informó que una femenina perdió la vida tras ahogarse.

Todos fueron sacados de las aguas del canal y a los 5 sobrevivientes los atendieron paramédicos, quienes les brindaron los primeros auxilios.

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jecg/cr

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