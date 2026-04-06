Tepetlaoxtoc.- Cuatro personas sin vida, entre ellos dos menores de edad, y dos lesionados fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta en la carretera Texcoco- Calpulalpan.

El conductor del vehículo con placas de circulación de Puebla se volcó por presuntamente circular a exceso de velocidad, de acuerdo con los primeros reportes.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes, a la altura del poblado de San Andrés de las Peras, dirección Texcoco.

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Los menores que perdieron la vida tenían entre 3 y 12 años de edad. El hombre y la mujer que resultaron lesionados fueron trasladados al Hospital Guadalupe Victoria en Texcoco.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes realizaron el acordonamiento del área. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudieron para realizar las investigaciones y el levantamiento de los cuerpos.

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