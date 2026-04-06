Más Información

Sheinbaum rechaza informe de Naciones Unidas sobre desaparición forzada; "no es un comité de la ONU", dice

Sheinbaum rechaza informe de Naciones Unidas sobre desaparición forzada; "no es un comité de la ONU", dice

Registran hasta 40 robos diarios a transportes de carga; denuncian desapariciones y asesinatos de transportistas

Registran hasta 40 robos diarios a transportes de carga; denuncian desapariciones y asesinatos de transportistas

Surge nueva “clase rica” en Tabasco; florece al amparo de la 4T

Surge nueva “clase rica” en Tabasco; florece al amparo de la 4T

Tabasco, el desencanto del “Dubai mexicano”

Tabasco, el desencanto del “Dubai mexicano”

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Suman 9 casos por "sueros vitaminados" en Sonora; mueren seis y tres resultan afectados

Profepa recibe 10 monos capuchinos trasladados ilegalmente en Tabasco; presentan heridas en la piel y deshidratación

Profepa recibe 10 monos capuchinos trasladados ilegalmente en Tabasco; presentan heridas en la piel y deshidratación

Tepetlaoxtoc.- Cuatro personas sin vida, entre ellos dos menores de edad, y dos lesionados fue el saldo que dejó la volcadura de una camioneta en la carretera Texcoco- Calpulalpan.

El conductor del vehículo con placas de circulación de Puebla se volcó por presuntamente circular a exceso de velocidad, de acuerdo con los primeros reportes.

Los hechos se registraron la mañana de este lunes, a la altura del poblado de San Andrés de las Peras, dirección Texcoco.

Lee también

Los menores que perdieron la vida tenían entre 3 y 12 años de edad. El hombre y la mujer que resultaron lesionados fueron trasladados al Hospital Guadalupe Victoria en Texcoco.

Al lugar acudieron elementos de la Guardia Nacional quienes realizaron el acordonamiento del área. Posteriormente, elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) acudieron para realizar las investigaciones y el levantamiento de los cuerpos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]