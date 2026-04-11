Dos personas murieron luego de que un tráiler impactó dos coches que al parecer se encontraban estacionados en carriles laterales de Calzada Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa.

De acuerdo con las primeras versiones, los dos autos habrían sido golpeados por el tráiler, cuyo conductor siguió su paso por varios metros más.

Tras el impacto, los dos hombres y los dos vehículos quedaron sobre la calzada, a la altura de la calle Emiliano Zapata, colonia Santa Martha Acatitla.

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Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina llegaron al lugar, al igual que paramédicos del CRUM, quienes diagnosticaron a los dos varones de entre 30 y 40 años de edad, sin signos vitales.

Luego de las primeras indagatorias, los cuerpos fueron retirados de la avenida por personal de Servicios Periciales.

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