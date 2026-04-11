Este sábado habrá varios cierres viales en las inmediaciones del Estadio Banorte, con motivo del partido de fútbol entre el América y el Cruz Azul, a las 21 horas.

¿Cuáles serán los cierres viales?

El estadio informó que habrá cierres en:

La lateral de Periférico y Coscomate

La entrada Circuito Azteca, en Avenida del Iman

Circuito Azteca

La esquina del circuito

La Puerta 8

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Asimismo, en Coscomate y Luis Murillo, calles de Santa Úrsula, en la entrada de la gasolinera G-500 y en el cruce del Puente de Piedra.

Además, el recinto mencionó a través de sus redes sociales que no habrá servicio de estacionamiento durante el encuentro de esta noche.

"Informamos a todos los aficionados que NO habrá servicio de estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos a través de la plataforma Fanki".

Servicio especial de RTP y Trolebús

De igual forma, el Estadio Banorte informó que habrá servicio especial de transporte de la red RTP y de Trolebús, el cual tendrá un costo de 100 pesos por viaje sencillo.

Servicio RTP

El servicio de RTP saldrá de con destino al Cetram Huipulco:

Six Flags

Auditorio Nacional

Parque Ecológico Xochimilco

Estación Cañaverales del Metrobús

Estación Santa Fe del Metrobús

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Servicio Trolebús

Y el servicio especial de Trolebús saldrá con destino a avenida Santa Úrsula

Bellas Artes

Plaza Carso

Chapultepec

Glorieta del Ángel de la Independencia

Taxqueña

Perisur

Estadio Olímpico UniversitarioM

etro Universidad

Alternativas viales

Por su parte el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que las alternativas viales para el encuentro son:

Anillo Periférico

Avenida Santa Úrsula

Boulevard Gran Sur

Aavenida Santo Tomás

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