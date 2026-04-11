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Este sábado habrá varios cierres viales en las inmediaciones del Estadio Banorte, con motivo del partido de fútbol entre el , a las 21 horas.

¿Cuáles serán los cierres viales?

El estadio informó que habrá cierres en:

  • La lateral de Periférico y Coscomate
  • La entrada Circuito Azteca, en Avenida del Iman
  • Circuito Azteca
  • La esquina del circuito
  • La Puerta 8

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Asimismo, en Coscomate y Luis Murillo, calles de Santa Úrsula, en la entrada de la gasolinera G-500 y en el cruce del Puente de Piedra.

Además, el recinto mencionó a través de sus redes sociales que no habrá servicio de estacionamiento durante el encuentro de esta noche.

"Informamos a todos los aficionados que NO habrá servicio de estacionamiento disponible en el , adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos a través de la plataforma Fanki".

Servicio especial de RTP y Trolebús

De igual forma, el Estadio Banorte informó que habrá servicio especial de transporte de la red RTP y de Trolebús, el cual tendrá un costo de 100 pesos por viaje sencillo.

Servicio RTP

El servicio de RTP saldrá de con destino al Cetram Huipulco:

  • Six Flags
  • Auditorio Nacional
  • Parque Ecológico Xochimilco
  • Estación Cañaverales del Metrobús
  • Estación Santa Fe del Metrobús

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Servicio Trolebús

Y el servicio especial de Trolebús saldrá con destino a avenida Santa Úrsula

  • Bellas Artes
  • Plaza Carso
  • Chapultepec
  • Glorieta del Ángel de la Independencia
  • Taxqueña
  • Perisur
  • Estadio Olímpico UniversitarioM
  • etro Universidad

Alternativas viales

Por su parte el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que las alternativas viales para el encuentro son:

  • Anillo Periférico
  • Avenida Santa Úrsula
  • Boulevard Gran Sur
  • Aavenida Santo Tomás
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