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Este sábado habrá varios cierres viales en las inmediaciones del Estadio Banorte, con motivo del partido de fútbol entre el América y el Cruz Azul, a las 21 horas.
¿Cuáles serán los cierres viales?
El estadio informó que habrá cierres en:
- La lateral de Periférico y Coscomate
- La entrada Circuito Azteca, en Avenida del Iman
- Circuito Azteca
- La esquina del circuito
- La Puerta 8
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Asimismo, en Coscomate y Luis Murillo, calles de Santa Úrsula, en la entrada de la gasolinera G-500 y en el cruce del Puente de Piedra.
Además, el recinto mencionó a través de sus redes sociales que no habrá servicio de estacionamiento durante el encuentro de esta noche.
"Informamos a todos los aficionados que NO habrá servicio de estacionamiento disponible en el Estadio Banorte, adicionales a los lugares que fueron previamente adquiridos a través de la plataforma Fanki".
Servicio especial de RTP y Trolebús
De igual forma, el Estadio Banorte informó que habrá servicio especial de transporte de la red RTP y de Trolebús, el cual tendrá un costo de 100 pesos por viaje sencillo.
Servicio RTP
El servicio de RTP saldrá de con destino al Cetram Huipulco:
- Six Flags
- Auditorio Nacional
- Parque Ecológico Xochimilco
- Estación Cañaverales del Metrobús
- Estación Santa Fe del Metrobús
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Servicio Trolebús
Y el servicio especial de Trolebús saldrá con destino a avenida Santa Úrsula
- Bellas Artes
- Plaza Carso
- Chapultepec
- Glorieta del Ángel de la Independencia
- Taxqueña
- Perisur
- Estadio Olímpico UniversitarioM
- etro Universidad
Alternativas viales
Por su parte el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que las alternativas viales para el encuentro son:
- Anillo Periférico
- Avenida Santa Úrsula
- Boulevard Gran Sur
- Aavenida Santo Tomás
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