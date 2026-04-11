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Tenango del Valle, Estado de México.- Elementos de la y de la Secretaría de Seguridad estatal fueron cuando pretendían llevar a cabo un operativo en un inmueble de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados fueron , entre Juárez y 5 de Mayo, de la delegación de Santiaguito Cuaxustenco, sin embargo, pese a repeler la agresión, cuatro de los elementos que iban en el convoy resultaron lesionados, mientras que Rodrigo Garduño Ascencio, jefe de Servicios del Segundo Agrupamiento de Calimaya, perdió la vida tras ser herido.

Rodrigo Garduño Ascencio, jefe de Servicios del Segundo Agrupamiento de Calimaya, perdió la vida en el enfrentamiento. | Foto: Especial,
Rodrigo Garduño Ascencio, jefe de Servicios del Segundo Agrupamiento de Calimaya, perdió la vida en el enfrentamiento. | Foto: Especial,

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Tras el ataque, se desplegó un operativo en la zona, logrando la captura de uno de los presuntos agresores, quien fue dirigido ante el Ministerio Público, que resolverá su situación jurídica.

Por estos hechos, hasta el momento ninguna autoridad de Seguridad ha emitido algún posicionamiento, únicamente la Secretaría de Seguridad del Estado de México compartió una esquela donde hacen extensivas sus condolencias a familiares del policía fallecido.

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JACL/cr

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