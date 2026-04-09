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Huixquilucan, Méx.- Dos motociclistas, en hechos diversos, perdieron la vida durante esta mañana en los municipios de Naucalpan y Huixquilucan.

El primer hecho se registró al amanecer de este jueves en el cruce de Circuito de Educadores y Antonio Caso, donde presuntamente el motociclista derrapó al circular por estas calles.

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Más tarde, en la colonia El Mirador, en Huixquilucan, otro motociclista falleció tras un accidente en el que estuvo involucrada una patrulla. Tras el impacto, la víctima quedó sobre la cinta asfáltica.

Al lugar acudieron elementos de las policías municipales así como de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos y las investigaciones correspondientes.

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