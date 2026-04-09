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Dos sujetos fueron detenidos por la Policía capitalina señalados como probables responsables de disparar contra un hombre que se encontraba a bordo de una camioneta y quién más tarde murió, en calles de Iztapalapa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Oriente alertaron a policías en campo sobre la presencia de una persona herida en el Circuito Interior Río Churubusco y el Eje 6 Sur, colonia Aculco.

Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al hombre herido arriba de una camioneta color vino, por lo que pidieron una ambulancia.

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A su llegada, los paramédicos diagnosticaron a la víctima sin signos vitales, por lo que se acordonó el área.

Una mujer refirió que momentos antes vio como dos sujetos en moto se acercaron a la camioneta y sin decir palabras alguna, dispararon contra la víctima.

Los policías y los operadores del C2 Oriente se dieron a la búsqueda de los sospechosos, quienes fueron localizados en la avenida México y el Eje 6 Sur, en la colonia Santa María Aztahuacán.

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Efectivos les dieron alcance y tras una revisión les aseguraron un arma de fuego corta, un cargador con un cartucho útil, una mochila y un celular.

Los sujetos de 25 y 38 años fueron presentados ante un agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

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