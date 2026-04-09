La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México anunció “La rutina del pueblo”, una coreografía masiva que se realizará en el marco del Día Internacional de la Danza, en la que participarán clubes de baile, así como grupos de las Utopías, Faros y Pilares.

La secretaria de Cultura, Ana Francis López, indicó que las celebraciones comenzarán el próximo domingo 19 de abril con la mega coreografía programada a las 14:00 horas en el Zócalo capitalino.

Señaló que en esta actividad participarán alrededor de 40 grupos de baile, lo que representa la asistencia de 3 mil bailarines, quienes presentarán una coreografía con ritmos tropicales.

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La funcionaria explicó que los participantes han estado ensayando previamente desde los clubes de baile, los cuales, mencionó que llevaba alrededor de un año en ensayos de la coreografía.

“Han venido ensayando desde los clubes de baile, que los clubes de baile son un brazo de la cultura sonidera muy importante, y que tienen mucha tradición”, dijo.

Asimismo, mencionó que antes de la presentación principal se llevarán a cabo diversas actividades de baile con el objetivo de enseñar algunos pasos al público asistente, permitiendo así su integración en la dinámica colectiva.

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En teatros, faros, utopías, centros culturales y espacios públicos habrán presentaciones de danza, clases, talleres, conversatorios, exposiciones y actividades comunitarias donde el público puede participar de manera gratuita.

La secretaria de Cultura explicó que el objetivo era abrir un espacio a la comunidad donde el baile pudiera ser una herramienta de expresión.

Agregó que el cierre de las actividades, en el marco del Día Internacional de la Danza, se realizará el miércoles 29 de abril con una coreografía de k-pop a cargo de alumnos de PILARES.

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“Entonces hacemos una mezcla entre la cultura comunitaria y los estudios de artes y culturas más profesionales para ocupar el espacio público”, dijo.

Javier Hidalgo, coordinador General del Subsistema de Educación Comunitaria Pilares, indicó que realizarán actividades en seis puntos diferentes con presentaciones de danza.

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