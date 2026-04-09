Expertos independientes de distintas instituciones participan en el análisis de los restos recuperados durante la segunda fase de exhumaciones controladas en el Panteón Civil de Dolores, detalló el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, Luis Gómez Negrete.

Se trata de al menos cinco expertos de instancias como la UNAM, del Instituto de Investigaciones Antropológicas, de la Facultad de Odontología, de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses y de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.

“Ya tenemos personal inscrito que está participando de los análisis, también expertos independientes, de forma que hay una zona de observación para expertos y familias también en el laboratorio, esa ya está habilitada. Y una vez que se concluyan con estos análisis iremos nuevamente a hacer una presentación a todas las familias y una nueva fase de recuperación”, explicó.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el comisionado precisó que durante la segunda fase de exhumaciones, que concluyó el 25 de marzo, se recuperaron 25 individuos, así como mil 389 fragmentos de elementos óseos, con lo que suman 50 individuos recuperados desde que arrancaron las exhumaciones en fosas comunes de dicho panteón, como parte de una estrategia de 30 compromisos que echó a andar la actual gestión para la búsqueda de personas desaparecidas en la capital.

Gómez Negrete afirmó que al igual que se hizo durante la primera fase de exhumaciones, los elementos óseos serán asociados a individuos para conformar así “un universo completo” de los restos hallados, para luego presentar avances a las familias.

Especificó que en todos los procesos de recuperación asistieron 15 familias distintas, además de que hubo observadores expertos independientes, quienes pudieron ver los trabajos en la llamada “zona cero”, así como mantener diálogo constante en cada una de las etapas de labores.

Centro de resguardo estará en San Lorenzo Tezonco

El comisionado de Búsqueda capitalino confirmó que el nuevo Centro de Resguardo Temporal y Tratamiento Forense, que anunciaron las autoridades, estará ubicado en el Panteón de San Lorenzo Tezonco, en la alcaldía Iztapalapa, y se prevé que esté listo este mismo año.

Este espacio, dijo, permitirá “dar sostenibilidad” a las labores de recuperación que se realizan en el Panteón de Dolores, pero también será un lugar de resguardo tanto para personas fallecidas del día a día como de personas fallecidas de larga data que sean encontradas en campo, tal como los 13 individuos que se localizaron en las búsquedas de campo durante el año pasado.

Gómez Negrete recordó que las exhumaciones del Panteón Civil de Dolores son parte de una etapa piloto, por lo que actualmente se cuenta con capacidad para 100 individuos en el laboratorio del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo).

Sin embargo, dijo que la capacidad completa para las recreaciones a largo plazo tomará años y estará instalada en dicho centro.

Ese espacio, afirmó, permitirá duplicar la capacidad actual de análisis forense de personas fallecidas en la Ciudad de México, ya que contará con capacidad para más de 10 mil individuos.

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