La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este jueves nueve de abril se tiene prevista una protesta del grupo Amigos del Refugio Franciscano a las 11 horas, en la nueva Embajada de los Estados Unidos, en la colonia Irrigación. Exigen la entrega inmediata de todos los animales del Refugio Franciscano a sus legitimos cuidadores y la suspensión inmediata de cualquier proceso de adopcion.

El Comité de Apoyo a Palestina Libre de la Facultad de Ciencias de la UNAM llevará a cabo el acopio de víveres para Cuba en las instalaciones de la facultad, en Ciudad Universitaria.

La colectiva Hijas de la Cannabis llevará a cabo una colecta de juguetes en la Plaza Tlaxcoaque y frente al Hemiciclo a Juárez, a partir del mediodía.

Lee también Especialistas analizan los restos exhumados

El grupo Plataforma 420 se reunirá al mediodía en el Monumento a la Madre, en la alcaldía Cuauhtémoc. Realizarán diversas actividades culturales, artisticas y colocarán una mesa informativa itinerante para exigir trato digno, auto cultivo y posesión libre de cannabis espacios compartidos en igualdad ante la ley.

Extrabajadores de la extinta Ruta 100 se manifestarán a las 14 horas afuera de la Secretaría de Gobierno, en el Zócalo capitalino. Exigen el pago del finiquito correspondiente a la liquidación del 28 % de intereses, dividendos y utilidades del Fideicomiso F/100.

El Comité de Familiares de Detenidos, Desaparecidos Hasta Encontrarlos realizará una protesta a las 17:30 horas, en la Secretaría de Gobernación, en la colonia Juárez. En el marco de la "Vigésima Cuarta Reunión de la Comisión Especial de Búsqueda" para exigir que se dé a conocer el seguimiento del caso de la desaparición forzada de dos luchadores sociales, ocurrida el 25 de mayo de 2007 en el estado de Оахаса.

Lee también Avalan dictamen para fortalecer las reglas de amnistía en el Edomex

Por su parte, poetas LGBTTTIQ+ se manifestarán a las 16 horas en las Oficinas Centrales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Paseo de la Reforma. Denuncian el desabasto de antirretrovirales en México, con casos críticos en el IMSS e ISSSTE.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL