Toluca, Méx.— Integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia avalaron un dictamen para reformar y fortalecer la Ley de Amnistía del Estado de México, el cual contempla aumentar los supuestos para concederla y se crea de manera permanente la Comisión Especial de Amnistía en la Legislatura.

Los legisladores puntualizaron que el proyecto de decreto —que reúne tres iniciativas presentadas por el Ejecutivo, PT y Morena— fortalece dicha ley, pues establece con claridad que su objeto es garantizar el acceso a este beneficio bajo principios de derechos humanos, sin discriminación y respetando la constitucionalidad.

Además, se establece la actuación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) y del Instituto de la Defensoría Pública para acompañar y orientar a quienes solicitan amnistía y se reconoce de manera explícita a sectores vulnerados.

También, en el dictamen se incluyen a mujeres que no fueron juzgadas con perspectiva de género, a personas que enfrentaron procesos en condiciones de desventaja, asimetría o vulnerabilidad, a quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas, a quienes tienen discapacidad grave e incluso a quienes fueron procesados por delitos de alto impacto en donde se les hayan fabricado los mismos.

Y se establecen mecanismos para garantizar asesoría jurídica y defensa técnica para quienes más lo necesitan.

Se tiene previsto subir el dictamen este 9 de abril al pleno del Congreso mexiquense para ser votado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.