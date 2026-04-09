La alcaldía Cuauhtémoc dio a conocer las reglas publicadas en la Gaceta Oficial para el programa social “Apoyo Económico para la Atención en Materia de Salud de las Personas Transexuales, Transgénero, Intersexuales y de la Diversidad Sexual”, el cual contempla un apoyo anual de hasta 15 mil pesos.

A través de un comunicado, la demarcación indicó que el programa está dirigido a personas mayores de 21 años, pertenecientes a la diversidad sexual, que residan en la alcaldía y se encuentren en situación de vulnerabilidad.

Explicó que el objetivo es atender problemáticas de salud específicas de esta población, como tratamientos hormonales, infiltraciones de agentes químicos, así como enfermedades de transmisión sexual de carácter irreversible, entre ellas VIH y hepatitis C.

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De acuerdo a la Gaceta Oficial, el programa contempla la entrega de tres apoyos económicos al año para contribuir a tratamientos médicos, así como la realización de jornadas de salud gratuitas y talleres con perspectiva de género.

Indicó que, el programa operó por primera vez en el 2019 personas transgénero, transexuales e intersexuales mayores de 30 años de edad con un recurso económico de $24,000.00 anuales.

Entre los requisitos para acceder al programa se encuentran:

Ser persona transexual, transgénero, intersexual o de la diversidad sexual.

Tener más de 21 años.

Vivir en alguna de las 33 colonias de la alcaldía.

No estar inscrito en otro programa social de la demarcación.

Aceptar visitas domiciliarias de seguimiento y no ser servidor público.

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La alcaldía señaló que la selección de beneficiarios se realizará con base en estudios socioeconómicos, con el fin de priorizar a quienes se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad.

Para el registro, las personas interesadas deberán presentar identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio no mayor a tres meses, CURP, solicitud de ingreso y una constancia médica reciente no mayor a tres meses que acredite diagnósticos asociados, o bien, un carnet expedido por alguna institución pública.

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