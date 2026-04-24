Después de que un grupo de periodistas fueron agredidos física y verbalmente, y amenazados afuera de Palacio Nacional mientras llevaban a cabo su labor en la calle de Corregidora, autoridades de la Ciudad de México garantizaron "aplicar la ley".

Adolfo Llubere Sevilla, subsecretario de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, declaró que dicha vía pública la dirige una mujer identificada como "Jobita", con la cual han tenido "enfrentamientos constantes" y agresiones por parte de sus agremiados.

"Le acaban de dar 44 locales comerciales, entonces son de las resistencias que presentan todavía el comercio para la reubicación. Entonces tendremos que aplicar la ley", dijo.

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Reportes que cubren las actividades de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fueron agredidos físicamente por comerciantes que se instalan en la calle Corregidora, en el Centro Histórico de la Cdmx.

Los integrantes de la prensa que cubren las llegadas de funcionarios e invitados a Palacio Nacional también fueron amenazados mientras realizaban su trabajo periodístico, además que les lanzaron gritos y señas obscenas.

Los comerciantes aventaron las rejas que protegen el espacio designado para los representantes de los medios de comunicación frente a este recinto histórico, lastimando a una periodista.

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"¡Quieres que lo mate!", expresó uno de los comerciantes a un periodista que esperaban la salida de la directora de Petróleos Brasileiros (Petrobras), Magda Chambriard.

Aunque personal de vigilancia de Palacio Nacional se dio cuenta de la agresión, no intervino.

Después de hora y media de que comerciantes agredieron a periodistas, cerca de 20 policías de la Ciudad de México arribaron a la calle Corregidora para atender la situación, sin que se reportaran personas detenidas o sancionadas.

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