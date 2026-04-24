Periodistas que cubren las actividades de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fueron agredidos físicamente por comerciantes que se instalan en la calle Corregidora, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los reporteros que cubren las llegadas de funcionarios e invitados a Palacio Nacional también fueron amenazados mientras realizaban su trabajo periodístico, además que les lanzaron gritos.

Los comerciantes aventaron las rejas que protegen el espacio designado para los representantes de los medios de comunicación frente al recinto histórico.

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"¡Quieres que lo mate!", expresó uno de los comerciantes a un periodista que esperaban la salida de la directora de Petrobras, Magda Chambriard.

Aunque personal de vigilancia del recinto se dio cuenta de la agresión, no intervino.

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