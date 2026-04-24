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que cubren las actividades de la presidenta fueron agredidos físicamente por comerciantes que se instalan en la calle Corregidora, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Los que cubren las llegadas de funcionarios e invitados a también fueron amenazados mientras realizaban su trabajo periodístico, además que les lanzaron gritos.

Los comerciantes aventaron las rejas que protegen el espacio designado para los representantes de los medios de comunicación frente al recinto histórico.

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"¡Quieres que lo mate!", expresó uno de los comerciantes a un periodista que esperaban la salida de la directora de Petrobras, Magda Chambriard.

Aunque personal de vigilancia del recinto se dio cuenta de la agresión, no intervino.

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