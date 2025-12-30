El gobierno federal liberó los 270 millones de pesos para el pago de aguinaldo a seis mil trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), después de 10 días de retraso y el amago de los trabajadores administrativos de cerrar vialidades en caso de no tener su prestación antes del 31 de diciembre.

En un comunicado de prensa, la UAEM agradeció a la gobernadora Margarita González Saravia por su sensibilidad y apoyo a la educación superior al gestionar el recurso extraordinario que permitirá el pago de la prestación de aguinaldo correspondiente al ejercicio 2025.

El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad (SITAUAEM), Mario Cortés Montes, informó que, tras la notificación oficial, el pago comenzará a reflejarse en cuestión de minutos a los trabajadores.

Lee también Vinculan a proceso por dos delitos a reportero veracruzano; eliminan ilícito de terrorismo

Reiteró su respaldo a la gobernadora Margarita González y destacó que no es sencillo gestionar un monto cercano a los 270 millones de pesos para cumplir con esta obligación laboral.

También agradecieron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la Secretaría de Educación Pública por demostrar su comprensión ante la situación financiera de la universidad.

“Estamos seguras que esta vinculación será el inicio de una ruta de solución integral al déficit estructural histórico de nuestra institución”, afirmó la rectora Viridiana Aydeé León Hernández en su comunicado de prensa.

La UAEM tiene más de 10 años con un déficit financiero que provoca la petición de recursos extraordinarios al Gobierno federal en turno para pagar los aguinaldos de los trabajadores administrativos y académicos, que en Morelos, conforme a la Ley del Servicio Civil, corresponden a tres meses de sueldos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov